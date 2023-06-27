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Путин спустя два дня высказался о бунте Пригожина и провел «важное совещание» с силовиками

Путин поблагодарил силовиков за "подавление" мятежа и показал Шойгу

сегодня, 07:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как сообщает портал "Комментарии", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков примерно за 2 часа до видеообращения Путина к россиянам начал разгонять через подконтрольные СМИ тезис о судьбоносном для России обращении диктатора. По факту же никакого судьбоносного обращения не прозвучало. Путин сухо прокомментировал бунт главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и поставил ультиматум наемникам военной компании. Также диктатор провёл совещание с участием глав силовых ведомств, на котором поблагодарил их за "подавление" мятежа наемников "ЧВК Вагнер".

Путин спустя два дня высказался о бунте Пригожина и провел «важное совещание» с силовиками

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Сегодня у вас (Ред. — "вагнеровцы") есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми структурами", — заявил Путин.


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Диктатор пояснил, что в противном случае они могут вернуться домой или "уйти" в Беларусь.

Также Путин вспомнил "врагов" и обвинил их в попытках сделать так, чтобы РФ "захлебнулась в кровавой войне". Российский президент пафосно заявил, что "мятеж подавили бы в любом случае".

Отметим, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/71530
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