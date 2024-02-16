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"Он погиб от руки Путина". Саакашвили прокомментировал смерть Навального

Саакашвили из тюрьмы прокомментировал смерть российского оппозиционера

сегодня, 21:31
Автор:
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Марьян Ощановский
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Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил российского диктатора Владимира Путина во внезапной смерти оппозиционера Алексея Навального.

"Он погиб от руки Путина". Саакашвили прокомментировал смерть Навального

Саакашвили сделал заявление о смерти Навального. Фото из открытых источников

"Талантливый борец героического сопротивления за свободу, Алексей Навальный погиб от руки Путина. Я часто с ним не соглашался, а Путин нас часто сравнивал и обоих одинаково ненавидел", — заявил Михаил Саакашвили.

Саакашвили выразил соболезнования семье Навального и напомнил, что российский оппозиционер, находясь в тюрьме, призвал власти Грузии прекратить недостойное обращение с ним.

Экс-президент Грузии добавил, что не перестает задаваться вопросом "как мир позволил этому произойти?".

Перед тем Путина в смерти российского оппозиционера обвинил президент США Джо Байден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский предположил, что Навальный был убит Владимиром Путиным. Глава Украины добавил, необходимо всегда помнить, что "Россия всегда убивает". Мировые топ-политики полагают, что российский диктатор Владимир Путин мог приложить руку к смерти оппозиционера Алексея Навального. В частности, они предполагают, что глава Кремля хочет любой ценой сохранить свои позиции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что соотношение сил в районе города Авдеевка Донецкой области один к семи в пользу российских захватчиков. По словам представителя Третьей отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, ситуация в городе критическая. Спикер сообщил, что украинским подразделениям в Авдеевке приходится работать в условиях, когда их обстреливают со всех сторон.



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Источник: https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/pfbid0sBDCE1ZbU27Tp2zFyAPcN9mre8UjH6YBqrV1bpSpnHxaSmmJqNk9iqJctWs7sY2yl?locale=ru_RU
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