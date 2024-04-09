О чем говорит ситуация в Орске: могут ли Россию охватить массовые протесты

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Кравцев Сергей
Продолжаются масштабные паводки в РФ – на Урале и Поволжье. Жители Орска, затопленного после прорыва дамбы, обвиняют власти в бездействии и халатности, а им в ответ угрожают арестами. Ну, а "крайними" в прорыве дамбы решили, похоже, сделать… грызунов. Могут ли протесты по тем или иным поводам стать массовыми в России, которая миллиарды тратит на войну, но не на улучшение ситуации в себе самой? Остался ли в РФ такой рычаг давления на власть как "фактор улицы"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Митинг в Орске. Фото из открытых источников
Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран акцентирует, что улица никогда не была фактором политического влияния в России.
Как правило же, продолжает он, россияне при наличии какой-то проблемы начинают апеллировать к царю. В стиле "царь-батюшка, помоги!".
По словам Виктора Тарана, принцип "царь хороший, бояре – плохие" в России культивировался столетиями. Даже на кадрах акций жителей затопленного Орска, видно, что выступают они против местных властей, а помочь просят – Путина.
Дело в том, поясняет политтехнолог, что у подавляющей массы россиян в принципе нет критического мышления, понимания того, что они способны на что-то влиять, что-то менять.
Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник поделился таким мнением:
Пока что, констатирует эксперт, центральная власть в РФ сильна, репрессивная машина работает полным ходом, плюрализм мнений не допускается.
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