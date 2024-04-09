О чем говорит ситуация в Орске: могут ли Россию охватить массовые протесты

Продолжаются масштабные паводки в РФ – на Урале и Поволжье. Жители Орска, затопленного после прорыва дамбы, обвиняют власти в бездействии и халатности, а им в ответ угрожают арестами. Ну, а "крайними" в прорыве дамбы решили, похоже, сделать… грызунов. Могут ли протесты по тем или иным поводам стать массовыми в России, которая миллиарды тратит на войну, но не на улучшение ситуации в себе самой? Остался ли в РФ такой рычаг давления на власть как "фактор улицы"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Митинг в Орске. Фото из открытых источников

Призыв жителей Орска "Путин, помоги!" — лучшая характеристика протестных настроений

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран акцентирует, что улица никогда не была фактором политического влияния в России.

"Там фактически нет успешных кейсов, когда уличными акциями удалось чего-то добиться. Для россиян характернее другая история – бунт. Когда происходит кровавый взрыв, сносящий всё. Как было в результате революций в прошлом веке", – поясняет эксперт.

Как правило же, продолжает он, россияне при наличии какой-то проблемы начинают апеллировать к царю. В стиле "царь-батюшка, помоги!".

По словам Виктора Тарана, принцип "царь хороший, бояре – плохие" в России культивировался столетиями. Даже на кадрах акций жителей затопленного Орска, видно, что выступают они против местных властей, а помочь просят – Путина.

"Так что их призыв "Путин, помоги!" лучшая характеристика протестных настроений. Точнее – отсутствия таковых в адрес центральной власти", – подчеркивает эксперт.

Дело в том, поясняет политтехнолог, что у подавляющей массы россиян в принципе нет критического мышления, понимания того, что они способны на что-то влиять, что-то менять.

"Власть для них – сакральна, она от бога. И пока удовлетворяет их базовые потребности в еде и осознании собственного "величия", бунтов не будет, – считает Виктор Таран. – Это заложено на ментальном уровне. Еще Салтыков-Щедрин, живший в 19-м веке, отлично это описывал в своих произведениях. С той поры ничего не поменялось".

Россияне привыкли стоять на коленях

Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник поделился таким мнением:

"С моей точки зрения, мала вероятность того, что подобные протесты могут перерасти во что-то более качественное. Россияне привыкли стоять на коленях – им такая позиция нравится. Да, есть редкие активисты. Но они – первые клиенты на мобилизацию".

Пока что, констатирует эксперт, центральная власть в РФ сильна, репрессивная машина работает полным ходом, плюрализм мнений не допускается.

"Такая организованная сила как ЧВК "Вагнер", которая могла успешно выступить против путинского режима, расколота и частично уничтожена. Потому я не вижу перспектив перерастания этого недовольства населения отдельно взятого региона во что-то большее, чем бунт на коленях", – отмечает Николай Мельник.

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