От Донбасса до выборов: что скрывается за новыми заявлениями Путина и в чем опасность

Российский диктатор Владимир Путин 19 декабря проводил "прямую линию". Само мероприятие по оценкам многих обозревателей превратилось в хорошо срежиссированное шоу, ключевой темой которого стала Украина. Во время этого мероприятия Путин ожидаемо сделал серию ложных заявлений о войне, которую Россия ведет в Украине. Больше всего вызвало удивление заявление о том, что Москва для прекращения войны требует выполнения тех требований, которые были озвучены летом 2024-го. А также заявление о выборах в Украине, условием проведения которых Путин выставляет участие в них украинцев, проживающих на территории РФ. О чем говорят эти заявления Путина? Можно ли сказать, что он фактически перечеркивает все те договорённости, которые обсуждались в ходе мирного процесса, который инициировал Трамп? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Позиции Украины и России по статусу пяти украинских регионов невозможно совместить даже теоретически

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отметил, что в заявлениях Путина нет ничего принципиально нового. Нет и не было никаких договоренностей по мирному плану США, кроме предварительных и частичных согласований отдельных пунктов мирного плана между США и Украиной при участии европейских партнеров. Но Россия не признавала эти американо-украинские компромиссы.

"Заявления Путина на “Прямой линии” лишь подтвердили то, в чем были убеждены многие политики и эксперты, в том числе и автор этих строк, — Путин не собирается прекращать войну против Украины и не собирается уже сейчас идти хотя бы на незначительные компромиссы для завершения войны против Украины. В Кремле считают, что, в условиях прекращения военной и финансовой поддержки Украины со стороны США при президентстве Трампа, Россия может выиграть войну против Украины. Так, зачем тогда Путину договариваться о частичных уступках со стороны Украины, если в Кремле надеются на полную победу над Украиной", – отметил эксперт.

Владимир Фесенко подчеркивает, для Кремля обсуждение мирного плана Трампа является сугубо переговорной игрой только с США, чтобы сохранить конструктивные отношения с нынешним президентом США, и для того, чтобы провоцировать проблемы и противоречия в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной. Именно на это было нацелено предложение о выведении украинских войск из Донбасса, после чего Кремль якобы был готов прекратить военные действия.

"В Кремле прекрасно понимали, что Украина не согласится на это предложение, поэтому и выдвигали его, чтобы спровоцировать противоречия между США и Украиной, чтобы вновь создать впечатление у Трампа, что Украина не хочет договариваться о прекращении войны. Но, если бы даже Зеленский согласился на выведение украинских войск из Донбасса, то через некоторое время от Украины потребовали бы отдать Херсон и Запорожье. И заявления Путина на “Прямой линии” это только подтвердили. Поэтому не стоит удивляться заявлению Путина о том, что Москва для прекращения войны требует выполнения тех требований, которые были озвучены летом 2024-го. Россия аннексировала четыре украинских региона еще в конце сентября 2022 года (Крым был аннексирован еще в марте 2014 года). И уже тогда возник абсолютный переговорный тупик по территориальному вопросу. После этого российское руководство ни разу не демонстрировало готовность отказаться, хотя бы частично, от решения по аннексии украинских территорий, которое, к тому же, закреплено в Конституции РФ", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Владимир Фесенко продолжает, позиции Украины и России по статусу пяти украинских регионов, аннексированных Россией, невозможно совместить даже теоретически. Ссылка на требования 2024 года носит сугубо формальный характер. Удивляться могут только те, кто наивно верил в миролюбие Путина и его готовность к компромиссу, как, например, Стив Уиткофф.

"Напомню, что еще до “Прямой линии” в целом ряде своих публичных выступлений в конце ноября и начале декабря 2025 года Путин требовал признания российского статуса всех пяти украинских регионов, аннексированных Россией. Судя по всему, в Москве изначально не приняли механистический “компромисс”, предложенный американцами по территориальному вопросу: де-факто признание российскими трех регионов (Крым, Донецкая и Луганская области), статус Запорожской и Херсонской областей оставался неопределенным, но с прекращением огня по линии фронта. Поэтому все предложения о прекращении войны в случае выведения украинских войск из Донбасса были циничной и грязной “разводкой” (переговорным мошенничеством). И, чем раньше эта идея будет выброшена на мусорную свалку, тем больше шансов будет для оздоровления переговорного процесса", – отметил эксперт.

По его мнению, такой же грязной и циничной “разводкой” являются и заявления Путина об условиях проведения выборов в Украине. Эти заявления – набор фейков (о 10 миллионах украинских граждан в России, которые должны принять участие в выборах в Украине) и унизительно-презрительных требований к Украине.

"Но то, что сказал российский диктатор на эту тему, должно стать прямым сигналом тревоги для Банковой. Необходимо немедленно прекратить любые игры на тему “выборов во время войны”. И ни в коем случае нельзя соглашаться на включение темы выборов в повестку мирных переговоров. Любые выборы в Украине могут состояться только после устойчивого прекращения военных действий, и условия проведении выборов в Украине — это принципиальный вопрос нашего суверенитета. Любое внешнее вмешательство в условия проведения выборов в Украине является недопустимым", – резюмировал Владимир Фесенко.

Позиция Кремля не изменилась, изменилась только обертка

Председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко говорит, что на самом деле это была не "прямая линия", а кривая петля из ультиматумов, лжи и старых мантр.

По словам эксперта, Путин несколько раз повторил ключевую формулу: "Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами". Звучит красиво. А по факту все выглядит примерно так: "мир" = принятие условий РФ, "переговоры" = зафиксировать оккупацию, "компромиссы" = уступки Украины без уступок России.

"Недаром Путин прямо сказал: "Я готов завершить войну на условиях, озвученных летом 2024 года". А это минус территории (тогда он требовал выхода ВСУ из луганской, донецкой, запорожской и херсонской областей), минус суверенитет, минус оборона, минус право решать собственное будущее. То есть классика: Мы за мир. Просто сдайтесь", — отметил эксперт.

Он продолжает, дальше мы увидели уже старую песню о том, что Украина не хочет мира, что, мол, россияне не видят готовности Украины к миру.

"Этот номер мы видели с 2014 года: Россия нападает, Украина защищается, а дальше Россия обвиняет Украину в нежелании мира. Логика уровня: "Почему тебя не устраивает, что тебя убивают медленнее?", — отметил эксперт.

Он продолжает, а дальше все услышали также заезженную фразу о том, что "мяч на стороне Запада".

"Путин снова запускает любимую песню: "Мяч полностью на стороне наших западных оппонентов…". Расшифровка следующая: Украина – "не субъект", а "режим". Европа – "спонсор войны". США – главный кукловод, но прямо не назовем. Цель – не Киев. Цель – уставший Запад, мечтающий "просто, чтобы это закончилось". Кульминацией цинизма являются две фразы в одном эфире: "Мы хотим жить в условиях мира" и "Мы готовы идти дальше и добивать эту гадину". Это уже не двойные стандарты. Это диагноз режима: Запада говорит о "мире", а своим – об уничтожении. Вывод: эта "прямая линия" – не о мире. Она о: навязывании Запада фейкового выбора "мир или эскалация", легализации оккупации под видом переговоров, давлении на партнеров из-за усталости, подготовке к продолжению войны, если ультиматум не примут. Позиция Кремля не изменилась. Изменилась только обертка", – констатировал эксперт.

