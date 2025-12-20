Від Донбасу до виборів: що ховається за новими заявами Путіна та у чому небезпека

Російський диктатор Володимир Путін 19 грудня проводив "пряму лінію". Сам захід за оцінками багатьох оглядачів перетворився на добре зрежисоване шоу, ключовою темою якого стала Україна. Під час цього заходу Путін очікувано зробив серію неправдивих заяв про війну, яку Росія веде в Україні. Найбільше здивувала заява про те, що Москва для припинення війни вимагає виконання тих вимог, які були озвучені влітку 2024-го. А також заява про вибори в Україні, умовою проведення яких Путін виставляє участь у них українців, які мешкають на території РФ. Про що говорять ці заяви Путіна? Чи можна сказати, що він фактично перекреслює всі ті домовленості, які обговорювалися під час мирного процесу, який ініціював Трамп? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Позиції України та Росії щодо статусу п'яти українських регіонів неможливо поєднати навіть теоретично

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко зазначив, що у заявах Путіна немає нічого принципово нового. Немає і не було жодних домовленостей щодо мирного плану США, крім попередніх та часткових погоджень окремих пунктів мирного плану між США та Україною за участю європейських партнерів. Але Росія не визнавала цих американсько-українських компромісів.

"Заяви Путіна на “Прямій лінії” лише підтвердили те, в чому були переконані багато політиків та експертів, у тому числі й автор цих рядків, — Путін не збирається припиняти війну проти України і не збирається вже зараз йти хоча б на незначні компроміси для завершення війни проти України. У Кремлі вважають, що в умовах припинення військової та фінансової підтримки України з боку США за президентства Трампа Росія може виграти війну проти України. Так, навіщо тоді Путіну домовлятися про часткові поступки з боку України, якщо у Кремлі сподіваються на повну перемогу над Україною", – наголосив експерт.

Володимир Фесенко наголошує, що для Кремля обговорення мирного плану Трампа є суто переговорною грою тільки зі США, щоб зберегти конструктивні відносини з нинішнім президентом США, і для того, щоб провокувати проблеми та протиріччя у відносинах між Сполученими Штатами та Україною. Саме на це була націлена пропозиція про виведення українських військ із Донбасу, після чого Кремль нібито був готовий припинити військові дії.

"У Кремлі чудово розуміли, що Україна не погодиться на цю пропозицію, тому й висували її, щоб спровокувати протиріччя між США та Україною, щоб знову створити враження у Трампа, що Україна не хоче домовлятися про припинення війни. Але, якби навіть Зеленський погодився на виведення українських військ із Донбасу, то через деякий час від України вимагали б віддати Херсон та Запоріжжя. І заяви Путіна на “Прямій лінії” це лише підтвердили. Тому не варто дивуватися заяві Путіна про те, що Москва для припинення війни вимагає виконання тих вимог, які були озвучені влітку 2024 року. Росія анексувала чотири українські регіони ще наприкінці вересня 2022 року (Крим був анексований ще в березні 2014 року). І вже тоді виник абсолютний переговорний глухий кут з територіального питання. Після цього російське керівництво жодного разу не демонструвало готовність відмовитися, хоча б частково, від рішення щодо анексії українських територій, яке, до того ж, закріплене у Конституції РФ", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Володимир Фесенко продовжує, позиції України та Росії щодо статусу п'яти українських регіонів, анексованих Росією, неможливо поєднати навіть теоретично. Посилання на вимоги 2024 року носить суто формальний характер. Дивуватися можуть лише ті, хто наївно вірив у миролюбність Путіна та його готовність до компромісу, як, наприклад, Стів Віткофф.

"Нагадаю, що ще до “Прямої лінії” у низці своїх публічних виступів наприкінці листопада та на початку грудня 2025 року Путін вимагав визнання російського статусу всіх п'яти українських регіонів, анексованих Росією. Зважаючи на все, у Москві спочатку не прийняли механістичний “компроміс”, запропонований американцями з територіального питання: де-факто визнання російськими трьох регіонів (Крим, Донецька та Луганська області), статус Запорізької та Херсонської областей залишався невизначеним, але з припиненням вогню по лінії фронту. Тому всі пропозиції щодо припинення війни у разі виведення українських військ з Донбасу були цинічною та брудною “розводкою” (переговорним шахрайством). І чим раніше ця ідея буде викинута на сміттєзвалище, тим більше шансів буде для оздоровлення переговорного процесу", – зазначив експерт.

На його думку, такою ж брудною та цинічною “розведкою” є й заяви Путіна про умови проведення виборів в Україні. Ці заяви – набір фейків (про 10 мільйонів українських громадян у Росії, які мають взяти участь у виборах в Україні) та принизливо-зневажливих вимог до України.

"Але те, що сказав російський диктатор на цю тему, має стати прямим сигналом для Банкової тривоги. Необхідно негайно припинити будь-які ігри на тему “Вибори під час війни”. І в жодному разі не можна погоджуватися на включення теми виборів до порядку денного мирних переговорів. Будь-які вибори в Україні можуть відбутися лише після стійкого припинення воєнних дій, і умови проведення виборів в Україні – це важливе питання нашого суверенітету. Будь-яке зовнішнє втручання в умови проведення виборів в Україні є неприпустимим", – резюмував Володимир Фесенко.

Позиція Кремля не змінилася, змінилася лише обгортка

Голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права", народний депутат Верховної Ради трьох скликань (з п'ятого по сьоме) колишній заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко говорить, що насправді це була не "пряма лінія", а крива петля з ультиматумів, брехні й старих мантр.

За словами експерта, Путін кілька разів повторив ключову формулу: "Ми готові і до переговорів, і до завершення конфлікту мирними засобами". Звучить красиво. А по факту все виглядає приблизно так: "мир" = прийняття умов РФ, "переговори" = зафіксувати окупацію, "компроміси" = поступки України без жодних поступок Росії.

"Недарма Путін прямо сказав: "Я готовий завершити війну на умовах, які озвучував влітку 2024 року". А це: мінус території (тоді він вимагав виходу ЗСУ з луганської, донецької, запорізької та херсонської областей), мінус суверенітет, мінус оборона, мінус право вирішувати власне майбутнє. Тобто класика: "Ми за мир. Просто здайтеся", — зазначив експерт.

Він продовжує, далі ми побачили вже стару пісню про те, що "Україна не хоче миру", що, мовляв, росіяни не бачать "готовності України до миру".

"Цей номер ми бачили з 2014 року: Росія нападає, Україна захищається, а далі Росія звинувачує Україну в небажанні миру. Логіка рівня: "Чому тебе не влаштовує, що тебе вбивають повільніше?", — зазначив експерт.

Він продовжує, а далі всі почули також заїжджену фразу про те, що "м’яч на стороні Заходу".

"Путін знову запускає улюблену пісню: "М’яч повністю на стороні наших західних опонентів…". Розшифровка наступна: Україна — "не субʼєкт", а "режим". Європа — "спонсор війни". США — головний ляльковод, але прямо не назвемо. Ціль – не Київ. Ціль – втомлений Захід, який мріє "просто, щоб це закінчилось". Кульмінацією цинізму є дві фрази в одному ефірі: "Ми хочемо жити в умовах миру" і "Ми готові йти далі і добивати цю гадину". Це вже не подвійні стандарти. Це діагноз режиму, який: Заходу говорить про "мир", а своїм – про знищення. Висновок: ця "пряма лінія" — не про мир. Вона про: нав’язування Заходу фейкового вибору "мир або ескалація", легалізацію окупації під виглядом переговорів, тиск на партнерів через втому, підготовку до продовження війни, якщо ультиматум не приймуть. Позиція Кремля не змінилася. Змінилася лише обгортка", – констатував експерт.

