Путин готов прекратить удары по Украине на время выборов, но есть принципиальное условие

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "готов подумать" о том, чтобы дать приказ российским войскам относительно того, чтобы те на время проведения волеизъявления в Украине прекратили удары вглубь территории страны. Об этом хозяин Кремля заявил во время прямой линии 19 декабря.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Скажу вещь, которая может прозвучать неожиданно. Мы готовы подумать о том, чтобы обеспечить безопасность во время выборов в Украине. Хотя бы прекратить, воздержаться от ударов в глубь территории в день голосования", — заверил диктатор.

В то же время, диктатор говорит, что у него есть принципиальное условие проживающие в РФ украинцы тоже должны иметь возможность проголосовать. При этом не сложно догадаться, что стоит за таким условием Кремля. Диктатор хорошо понимает, как могут проголосовать такие украинцы.

"И если уж выборы будут, то тогда мы имеем право требовать от тех, кто их будет организовать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, которые сейчас проживают в России, проголосовать на территории Российской Федерации", — заявил диктатор.

