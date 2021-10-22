Отношения США и РФ: есть ли в этом уравнении место Украине

В четверг, 21 октября, на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба "Валдай", президент России Владимир Путин не только "нападал" на украинскую власть, но и заявил о росте торговли между РФ и США после июньской встречи с главой Белого дома Джо Байденом в Женеве.

Джо Байден и Владимир Путин - фото из открытых источников

Ранее в России заявили о возможности еще одной встречи Путина и Байдена в текущем году "в том или ином формате". В то же время, в Белом доме этого не подтвердили.

Что происходит сейчас между РФ и США? Есть ли в этом уравнении место Украине? Чтобы разобраться в этих вопросах портал "Комментарии" обратился к экспертам.

В Москву Байден точно не полетит. Это стало бы не очень понятным сигналом как для его сторонников, так и для оппонентов

Политолог-американист Владислав Фарапонов отмечает, что напрямую торговля между странами не может зависеть от одной встречи. Тем более, если она была в таком недалеком прошлом.

произошли еще несколько встреч. Этим занимался давний соратник Байдена — Джон Керри. Несмотря на то, что он сейчас является специальным посланником США по вопросам климата, очевидно, что обсуждались и другие вопросы. В том числе т.н. стратегическая стабильность", – подчеркивает Владислав Фарапонов. "Что касается американо-российских контактов на высшем уровне, то после Женевы, помимо недавнего визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву,

Он сомневается, что в этом году возможна еще одна встреча Байдена с Путиным.

"На конец года намечен так называемый Саммит демократии, инициируемый администрацией Байдена. И на организацию американо-российского саммита просто может не хватить времени. К тому же, на нейтральной территории встреча уже была. В Москву Байден точно не полетит. Это стало бы не очень понятным сигналом как для его сторонников, так и для оппонентов. Приглашение же Путина в Белый дом также выглядит преждевременным, – считает эксперт. – Отношения между лидерами США и РФ, между самими странами не находятся на должном уровне для организации такой встречи".

По мнению политолога-американиста, отношения между РФ и США пока не на стадии разрядки, об этом рано говорить. Но ведется диалог по широкому спектру вопросов. Включая Донбасс и Крым.

"Место Украины в нынешнем видении политики США определяется не характером или содержанием американо-российского диалога, а стратегий команды Байдена касательно Восточной Европы в целом – как региона. Думаю, в Белом доме уже поняли, что вопрос Донбасса далеко не так прост, как им бы хотелось", – резюмирует Владислав Фарапонов.

Путину выгодно говорить, прежде всего, внутреннему потребителю, что торговля растет, что Америка нуждается в российской продукции любого характера

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко акцентирует, что Россия не является одним из самых мощных экономических игроков на геополитическом поле.

"Если сравнить, к примеру, с ростом всех "азиатских тигров", в том числе активность российского соседа – Китая, то понятно, что говорить о каком-то мощном производстве в РФ не приходится. Поэтому Путин и проводит соответствующие форумы в Валдае, в Питере, где Россия пытается влиться в международные тренды. Говорят об устойчивой экономике, "Стратегии голубого океана" и прочих прогрессивных трендах, обсуждаемых на мировых площадках. При этом российская экономика остается сырьевой. Они экспортируют сырье (к сожалению, как и экономика Украины) и манипулируют энергоресурсами. Что проявляется в стимулировании таких проектов как те же "Северные потоки". Безусловно, в аспекте информационной политики Путину выгодно говорить, прежде всего, внутреннему потребителю (именно ему, а не Байдену направлены все месседжи), что торговля растет, что Америка нуждается в российской продукции любого характера. Хоть это выглядит довольно странно", – отмечает Екатерина Одарченко.

Касательно скорой новой встречи Байдена и Путина эксперт настроена скептически.

"Прошлая долго готовилась, касалась, в том чисел, вопрос стратегических вооружений. Эта тема и ранее годами обсуждалась, и сейчас остается актуальной. Но в данный момент необходимости в новой встрече нет. Для Путина это было бы красиво в аспекте российского месседжа, что Байден слабый, что он, условно говоря, проиграл Афганистан. Что Америка якобы заинтересована в экономических отношениях с Россией. Между тем, администрация Байдена подчеркивает, что разговор с РФ, прежде всего, был бы не об экономике, а в аспекте безопасности. В том числе – в ракурсе завершения тех конфликтов, которые Россия развязала или спонсирует. Это и сирийских конфликт, и оккупация части территорий Украине, Грузии, Молдове. И вмешательство в выборы в США и европейских странах. Вряд ли тут есть точки соприкосновения, – говори Екатерина Одарченко. – По крайней мере, на данный момент. Именно поэтому в обозримом будущем такая встреча, скорее всего, невозможна".

Ранее на портале "Комментарии" - заявления Путина в отношении Украины: эксперты оценили "валдайские тезисы" президента РФ.





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