Заявления Путина в отношении Украины: эксперты оценили "валдайские тезисы" президента РФ

Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 октября на заседании международного клуба "Валдай", заявил, что Россия готова начать поставки газа по второй нитке газопровода "Северный поток-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Владимир Путин - фото: kremlin.ru

Также глава Кремля высказал мнение, что Украина находится под управлением националистического меньшинства, независимо от того, кто является главой государства.

Эксперты оценили для портала "Комментарии" "валдайские тезисы" Путина и в целом российскую стратегию последнего времени по отношению к Украине.

Путин стремиться как можно скорее запустить "Северный поток" и лишить украинскую сторону перед будущими переговорами с Зеленским её главного "козыря"

Ничего нового в "валдайских тезисах" Путина нет, считает политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.



"Северный поток-2" был главным геополитическим и геоэкономическим проектом Кремля, в том числе, в противостоянии с Украиной. Поэтому Путин стремиться как можно скорее его завершить и лишить украинскую сторону перед будущими переговорами Путина с Зеленским её главного "козыря" – газотранспортной системы (ГТС). Параллельно способствуя энергетическому кризису с газом в ЕС, отказываясь увеличить поставки газа через неё. Всё это может также спровоцировать коллапс украинской промышленности", – отмечает политолог. "Свое мнение об Украине, отношению к народу и властям он подробно высказался в своей статье , увидевшей свет летом.

Учитывая всё это, смягчения позиции Кремля по Донбассу точно ожидать не стоит, прогнозирует Максим Яли.

Исходя из российской стратегии, которая уже четко просматривается, заявление Путина в Валдае вполне логично

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич считает, что Путин не изменяет себе. И в Валдае мы услышали часть риторики, которая начала активно проявляется в конце прошлого года.

По словам, эксперта, Россия сделала ставку на ряд ключевых тезисов.

1. Украинский и российский народы – братские. Украинцы стремятся к сближению с Россией. Под этот тезис подгоняют паспортизацию (по данным российской статистики, за последние три года более одного миллиона украинцев получили российские паспорта, причем около 600 тысяч – жители так называемой ОРДЛО), исторические моменты и так далее.

2. Украина – несостоявшееся государство (failed state). Старый российский тезис, о том, что Украина якобы не может существовать сама, что она находится под внешним управлением.

3. Почему Украина якобы несостоявшееся государство? Потому что есть плохие политические элиты, не отражающие чаяния украинского народа. В этом ракурсе звучали заявления Путина, Шойгу, Лаврова, в нем же – недавняя статья Медведева.

"Исходя из российской стратегии, которая уже четко просматривается, заявление Путина в Валдае вполне логично. И меня не удивило от слова "совсем". Как реагировать Украине? Следует рассматривать проблему в комплексе. А не реагировать на отдельные проявления", – уверен Игорь Тышкевич. – Нам надо искать, чем бить российские тезисы".

А бить, по его мнению, можно своими тезисами. К примеру, такими.

1. Украина – более понятный, более выгодный партнер, чем Россия. Потому для украинцев логичен путь в Европу, а для европейцев – логично сближение с Украиной.

2. Россия не желает перестраивать свою политику, пытаясь играть на имперских нарративах, чтобы теперешняя российская верхушка сохранялась.

"Нам надо активнее работать в информационном поле, в том числе на площадках ЕС. Несколько изменяя наше обычное позиционирование. Долгое время мы предлагали, упрощенно говоря, любить нас, потому что мы красивые. А Россия предлагала – пусть не любить, но разговаривать с ней, потому что это интересно и выгодно. Хорошо, нам за красоту наговорили много же красивых слов. Но работать предпочли с теми, кто интересен. С Россией. Мы должны ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ – пояснить, показать, зачем европейцам, американцам нужна Украина. Сегодня, завтра, послезавтра", – отмечает эксперт.

При этом, подчеркивает он, надо реагировать на настроения внутри того же Европейского союза. Если большинство стран там не видят прямой военной угрозы со стороны России, должны ли мы основные акценты делать на том, что защищаем Европу от РФ? Или должны всё же предлагать совместный бизнес, совместное развитие, совместные – интересный и нам, и партнерам – проекты?

"Те же самые россияне не говорят "не работайте с Украиной". Они говорят, что Россия – более надежный партнер. Что мешает Украине говорить (и доказывать делом), что с точки зрения бизнеса, размещение предприятий, сборочных и так далее, мы более надежный, предсказуемый партнер. Как и с точки зрения энергетики. И тут недавно было хорошее заявление Энергоатома и Нафтогаза по водороду, который можно пропускать через нашу газотранспортую систему. Хотя бы проговаривать эту идею, показывать, что мы готовы работать в сфере приоритетов ЕС – это уже полезно, уже интересно. Важно, чтобы за всеми словам были дела. То есть, нам надо менять позиционирование и делать ставку на конкретные дела", – поясняет Игорь Тышкевич.

Он уверен, что когда мы говорим, что к нам может и должен приходить бизнес, мы не должны взвинчивать налоги. А должны создать для него интересные и безопасные условия. И не допускать случи, когда президент Эстонии заявляет, что не может рекомендовать эстонскому бизнесу инвестировать в Украину.

"Когда против нас играют вдолгую (а российские комбинации именно таковы), подобные заявления политика ЕС, главы дружественной страны, опаснее, чем батальонно-тактическая группа противника на Донбассе. Потому что если таких заявлений будет 10-15 из стран ЕС, это сильно ударит по Украине", – предупреждает эксперт.

Российский президент даёт понять, что дальнейшие переговоры в Нормандском формате с нынешней украинской властью невозможны

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, что для Владимира Путина любая власть в Украине, не являющаяся пророссийской, выглядит как радикально-националистическая.

"Однако, ругая украинскую власть, он ссылается на непонятно откуда взятые данные, будто мудрый украинский народ власть не поддерживает. Мол, это власть плохая, а люди хорошие. При этом совершенно непонятно, как мудрый украинский народ учинил Революцию Достоинства, когда пророссийский президент Виктор Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС", – подчеркивает политолог.

По мнению Анны Малкиной, риторика Путина основывается на его отказе принять государственную субъектность Украины, тем более наличие у Украины собственных национальных интересов и видений дальнейшего стратегического развития.

"Российский президент даёт понять, что дальнейшие переговоры в Нормандском формате с нынешней украинской властью невозможны, альтернативных решений он не видит, продвижения по вопросу вступления Украины в НАТО будет блокировать", – резюмирует эксперт.

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