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Ответ на демарш Токио: российский посол в Японии назвал Курильские острова "неотделимой частью РФ"

Очередной раунд дипломатического спора: в Москве считают поездки Путина на Итуруп «исключительно суверенным делом»

13 августа 2026, 17:06
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Недилько Ксения

Дипломатическое представительство Российской Федерации в Японии опубликовало официальный комментарий о вызове руководителя своей дипмиссии Николая Ноздрева в японское Министерство иностранных дел. Встреча состоялась 13 августа по инициативе главы МИД Японии Тосимицу Мотеги, который озвучил позицию Токио и выразил протест из-за рабочей поездки Владимира Путина на остров Итуруп, входящий в Сахалинской области.

Ответ на демарш Токио: российский посол в Японии назвал Курильские острова "неотделимой частью РФ"

Николай Ноздрев с японской делегацией. Фото из открытых источников

В российском дипломатическом ведомстве заявили, что считают действия японской стороны безосновательными. Во время разговора глава российского посольства озвучил привычные нарративы Кремля о статусе оккупированных территорий.

"Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации,  заметил дипломат, оправдывая действия Москвы перед японскими чиновниками,  и вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях".

Российская сторона отказалась обсуждать с иностранными правительствами внутренние перемещения своего руководства. В посольстве подчеркнули, что считают какие-либо территориальные претензии закрытым вопросом.

"Их принадлежность сомнению не подлежит", — резюмировали в дипмиссии, добавив, что любые визиты Путина в пределах задекларированных Россией границ исключительно суверенное право Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что очередной дипломатический конфликт вспыхнул между Токио и Москвой из-за противоречивых территорий Курильского архипелага. Министерство иностранных дел Японии выразило официальный решительный протест после того, как лидер страны-агрессорки Владимир Путин совершил поездку на остров Итуруп. По информации информационного агентства Kyodo, из-за этого инцидента в японское внешнеполитическое ведомство немедленно вызвали посла РФ Николая Ноздрева.



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