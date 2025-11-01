logo

Паника в аэропортах и Московская область во тьме: детали массированной атаки на РФ
Паника в аэропортах и Московская область во тьме: детали массированной атаки на РФ

Российские военные традиционно отчитались об успешном уничтожении БПЛА

В ночь на 1 ноября в пяти городах РФ закрывали аэропорты после сообщений об атаке беспилотников. Минобороны РФ отчиталось о сбитии 98 БпЛА.

Паника в аэропортах и Московская область во тьме: детали массированной атаки на РФ

Отключение света в Московской области. Фото: из открытых источников

В Росавиации сообщили, что в аэропортах Пензы, Самары и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Якобы для обеспечения безопасности полетов.             

Также временные ограничения на полеты в связи с риском атаки дронов ввели аэропорты Калуги и Тамбова.

Российские военные отчитались об уничтожении 38 БПЛА над регионами России в период вечером 31 октября, 35 из которых были сбиты над Белгородской областью, а также по два дрона – над Воронежской областью и Крымом.

Также мэр Москвы Сергей Собянин насчитал 6 БПЛА, которые якобы сбила российская ПВО.

При этом жители подмосковных населенных пунктов жалуются на исчезновение света вечером 31 октября.

В сети распространяли сообщение, что отключение электроснабжения произошло "в связи с аварийной ситуацией на электросетях".            

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне в соцсетях жаловались на взрывы в российских городах Владимир и Ярославль в ночь на 31 октября.

Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры взрыва в окрестностях города Владимир. По данным местных пабликов, взрыв прогремел в поселке Энергетик. Удар пришелся на электроподстанцию.

Также издание "Комментарии" сообщало – в городе Орел России беспилотники ударили по местной теплоэлектроцентрали. Как передает портал "Комментарии", информацию об атаке подтвердил губернатор Орловской области Андрей Кличков.




