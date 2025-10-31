В крупных городах РФ сильные взрывы: что произошло

Рубрики
Россияне в соцсетях жаловались на взрывы в российских городах Владимир и Ярославль в ночь на 31 октября.
Взрывы в России. Фото: из открытых источников
Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры взрыва в окрестностях города Владимир. По данным местных пабликов, взрыв прогремел в поселке Энергетик. Удар пришелся на электроподстанцию.
Подстанция "Владимирская" — крупный энергетический объект региона. Ее установленная мощность — около 4010 МВА.
Подстанция является узловой — от нее отходят многочисленные линии электропередачи напряжением 110-750 кВ, она обслуживает энергосистему региона, отмечает издание.
Также местные жители сообщали о взрывах в Ярославле возле местного нефтеперерабатывающего завода.
В Росавиации отметили, что аэропорт Ярославля (Туношна) временно ограничен на прием и выпуск воздушных судов.
Читайте также на портале "Комментарии" — с начала суток 29 октября в России заявили об атаке беспилотников, в частности, дроны сбивали над Москвой. Работу некоторых аэропортов ограничили. Также в местных пабликах россияне жаловались на взрывы на НПЗ.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздно вечером 28 октября и с начала суток 29 октября заявил о якобы сбитии над Москвой и областью по меньшей мере 7 беспилотников.
Представитель "Росавиации" Артем Кореняко сообщил, что в России ограничивали прием и вылет в аэропортах Москвы и других городов.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Минобороны России заявили, якобы их ПВО прошлой ночью перехватила и уничтожила 193 "украинских беспилотника", 34 из которых якобы "летели на Москву". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.