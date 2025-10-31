В крупных городах РФ сильные взрывы: что произошло

Россияне в соцсетях жаловались на взрывы в российских городах Владимир и Ярославль в ночь на 31 октября.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры взрыва в окрестностях города Владимир. По данным местных пабликов, взрыв прогремел в поселке Энергетик. Удар пришелся на электроподстанцию.

Подстанция "Владимирская" — крупный энергетический объект региона. Ее установленная мощность — около 4010 МВА.

Подстанция является узловой — от нее отходят многочисленные линии электропередачи напряжением 110-750 кВ, она обслуживает энергосистему региона, отмечает издание.

Также местные жители сообщали о взрывах в Ярославле возле местного нефтеперерабатывающего завода.

В Росавиации отметили, что аэропорт Ярославля (Туношна) временно ограничен на прием и выпуск воздушных судов.

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала суток 29 октября в России заявили об атаке беспилотников, в частности, дроны сбивали над Москвой. Работу некоторых аэропортов ограничили. Также в местных пабликах россияне жаловались на взрывы на НПЗ.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздно вечером 28 октября и с начала суток 29 октября заявил о якобы сбитии над Москвой и областью по меньшей мере 7 беспилотников.

Представитель "Росавиации" Артем Кореняко сообщил, что в России ограничивали прием и вылет в аэропортах Москвы и других городов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Минобороны России заявили, якобы их ПВО прошлой ночью перехватила и уничтожила 193 "украинских беспилотника", 34 из которых якобы "летели на Москву". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.



