Пошла ответка: какой крупный город РФ может остаться без света и тепла

В городе Орел России беспилотники ударили по местной теплоэлектроцентрали. Как передает портал "Комментарии", информацию об атаке подтвердил губернатор Орловской области Андрей Кличков.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Ранее о серии взрывов в городе стали сообщать местные жители в соцсетях. По их словам, звуки взрывов были слышны в разных районах Орла.

Позже в местных пабликах появилась информация, что объектом атаки стала именно ТЭЦ. На данный момент официальных данных о последствиях удара нет.

Стоит отметить, в ночь на 31 октября россияне в соцсетях также жаловались на взрывы в российских городах Владимир и Ярославль

Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры взрыва в окрестностях города Владимир. По данным местных пабликов, взрыв прогремел в поселке Энергетик. Удар пришелся на электроподстанцию. Подстанция "Владимирская" — крупный энергетический объект региона. Ее установленная мощность – около 4010 МВА.

Подстанция является узловой – от нее отходят многочисленные линии электропередачи напряжением 110-750 кВ, она обслуживает энергосистему региона, отмечает издание. Также местные жители сообщали о взрывах в Ярославле возле местного нефтеперерабатывающего завода.

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала суток 29 октября в России заявили об атаке беспилотников, в частности, дроны сбивали над Москвой. Работу некоторых аэропортов ограничили. Также в местных пабликах россияне жаловались на взрывы на НПЗ. Мэр Москвы Сергей Собянин поздно вечером 28 октября и с начала суток 29 октября заявил о якобы сбитии над Москвой и областью по меньшей мере 7 беспилотников.



