logo

BTC/USD

109811

ETH/USD

3840.99

USD/UAH

41.97

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Пошла ответка: какой крупный город РФ может остаться без света и тепла
commentss НОВОСТИ Все новости

Пошла ответка: какой крупный город РФ может остаться без света и тепла

В российском Орле дроны атаковали ТЭЦ

31 октября 2025, 07:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В городе Орел России беспилотники ударили по местной теплоэлектроцентрали. Как передает портал "Комментарии", информацию об атаке подтвердил губернатор Орловской области Андрей Кличков.

Пошла ответка: какой крупный город РФ может остаться без света и тепла

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Ранее о серии взрывов в городе стали сообщать местные жители в соцсетях. По их словам, звуки взрывов были слышны в разных районах Орла.

Позже в местных пабликах появилась информация, что объектом атаки стала именно ТЭЦ. На данный момент официальных данных о последствиях удара нет.

Стоит отметить, в ночь на 31 октября россияне в соцсетях также жаловались на взрывы в российских городах Владимир и Ярославль 

Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры взрыва в окрестностях города Владимир. По данным местных пабликов, взрыв прогремел в поселке Энергетик. Удар пришелся на электроподстанцию. Подстанция "Владимирская" — крупный энергетический объект региона. Ее установленная мощность – около 4010 МВА. 

Подстанция является узловой – от нее отходят многочисленные линии электропередачи напряжением 110-750 кВ, она обслуживает энергосистему региона, отмечает издание. Также местные жители сообщали о взрывах в Ярославле возле местного нефтеперерабатывающего завода.

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала суток 29 октября в России заявили об атаке беспилотников, в частности, дроны сбивали над Москвой. Работу некоторых аэропортов ограничили. Также в местных пабликах россияне жаловались на взрывы на НПЗ. Мэр Москвы Сергей Собянин поздно вечером 28 октября и с начала суток 29 октября заявил о якобы сбитии над Москвой и областью по меньшей мере 7 беспилотников.  




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости