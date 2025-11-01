logo_ukra

BTC/USD

110004

ETH/USD

3859.34

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Паніка в аеропортах та Московська область у темряві: деталі масованої атаки на РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Паніка в аеропортах та Московська область у темряві: деталі масованої атаки на РФ

Російські військові традиційно відзвітували про успішне знищення БПЛА

1 листопада 2025, 07:24 comments1946
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч на 1 листопада у п'яти містах РФ закривали аеропорти після повідомлень про атаку безпілотників. Міноборони РФ прозвітувало про збиття 98 БпЛА.

Паніка в аеропортах та Московська область у темряві: деталі масованої атаки на РФ

Відключення світла у Московській області. Фото: із відкритих джерел

У Росавіації повідомили, що в аеропортах Пензи, Самари та Саратова введено тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден. Нібито для забезпечення безпеки польотів.

Також тимчасові обмеження на польоти у зв'язку з ризиком атаки дронів запровадили аеропорти Калуги та Тамбова.

Російські військові відзвітували про знищення 38 БПЛА над регіонами Росії в період увечері 31 жовтня, 35 з яких було збито над Білгородською областю, а також по два дрони – над Воронезькою областю та Кримом.

Також мер Москви Сергій Собянін нарахував 6 БПЛА, які нібито збила російська ППО.

Жителі підмосковних населених пунктів скаржаться на зникнення світла ввечері 31 жовтня.          

У мережі розповсюджували повідомлення, що відключення електропостачання сталося "у зв'язку з аварійною ситуацією на електромережах".

Читайте також на порталі "Коментарі" — росіяни у соцмережах скаржилися на вибухи у російських містах Володимир та Ярославль у ніч проти 31 жовтня.

Очевидці опублікували у соцмережах кадри вибуху на околицях міста Володимир. За даними місцевих пабліків, вибух пролунав у селищі Енергетик. Удар припав на електропідстанцію.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у місті Орел Росії безпілотники вдарили по місцевій теплоелектроцентралі. Як передає портал "Коментарі", інформацію про атаку підтвердив губернатор Орловської області Андрій Кличков.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини