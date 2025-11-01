Паніка в аеропортах та Московська область у темряві: деталі масованої атаки на РФ

У ніч на 1 листопада у п'яти містах РФ закривали аеропорти після повідомлень про атаку безпілотників. Міноборони РФ прозвітувало про збиття 98 БпЛА.

Відключення світла у Московській області. Фото: із відкритих джерел

У Росавіації повідомили, що в аеропортах Пензи, Самари та Саратова введено тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден. Нібито для забезпечення безпеки польотів.

Також тимчасові обмеження на польоти у зв'язку з ризиком атаки дронів запровадили аеропорти Калуги та Тамбова.

Російські військові відзвітували про знищення 38 БПЛА над регіонами Росії в період увечері 31 жовтня, 35 з яких було збито над Білгородською областю, а також по два дрони – над Воронезькою областю та Кримом.

Також мер Москви Сергій Собянін нарахував 6 БПЛА, які нібито збила російська ППО.

Жителі підмосковних населених пунктів скаржаться на зникнення світла ввечері 31 жовтня.

У мережі розповсюджували повідомлення, що відключення електропостачання сталося "у зв'язку з аварійною ситуацією на електромережах".

Читайте також на порталі "Коментарі" — росіяни у соцмережах скаржилися на вибухи у російських містах Володимир та Ярославль у ніч проти 31 жовтня.

Очевидці опублікували у соцмережах кадри вибуху на околицях міста Володимир. За даними місцевих пабліків, вибух пролунав у селищі Енергетик. Удар припав на електропідстанцію.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у місті Орел Росії безпілотники вдарили по місцевій теплоелектроцентралі. Як передає портал "Коментарі", інформацію про атаку підтвердив губернатор Орловської області Андрій Кличков.



