У Москві на "красній площі" завершився парад. Вперше з 2007 року він пройшов досить швидко, без пафосу і без великої кількості військової техніки. Про це пише російське "ліберальне" видання "Медуза".

Зазначається, що міністерство оборони країни-агресорки виправдовує відсутність техніки "поточною оперативною обстановкою". У параді також не брали участь учні суворовських та нахімовського училищ.

Водночас, повітряну частину параду цього року не було скасовано.

Із закордонних глав держав до диктатора Путіна приїхали лише самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, лідери Лаосу та Малайзії, а також ватажки невизнаних Абхазії та Південної Осетії. Також до Москви прилетів словацький прем’єр Роберт Фіцо, але він утримався від відвідування Красної площі.

Зауважимо, що парад тривав всього 45 хвилин. Окремою колоною там вперше офіційно пройшли солдати КНДР, які воювали в Курській області.

