Перелом уже произошел: Путину нужно принять "неприятное решение" из-за войны против Украины

Slava Kot
Российский оппозиционный политик Гарри Каспаров заявил, что Кремль входит в период внутренних напряжений, которые могут заставить российского диктатора Владимира Путина принимать "неприятные решения" по войне против Украины. По его мнению, затяжная война и ужесточение санкций постепенно подтачивают стабильность российских элит.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Гарри Каспаров в интервью "24 каналу" отметил, что очередные инциденты с насилием в России, даже если они были неудачными, усугубляют нервозность среди влиятельных групп.
По словам оппозиционера, "медленно затягивающие петлю" санкции затрудняют доступ элитам РФ к западным рынкам и возможность размещать капиталы за рубежом. По его мнению, отсутствие перспектив и растущая международная изоляция формируют кризисный фон внутри страны.
Каспаров также обратил внимание на внешние факторы, включая давление со стороны США, проблемы на фронте и технологические ограничения. По его словам, Путин оказался в такой ситуации, что ему придется делать выбор по продолжению войны против Украины.
