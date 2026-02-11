Перелом уже произошел: Путину нужно принять "неприятное решение" из-за войны против Украины

Российский оппозиционный политик Гарри Каспаров заявил, что Кремль входит в период внутренних напряжений, которые могут заставить российского диктатора Владимира Путина принимать "неприятные решения" по войне против Украины. По его мнению, затяжная война и ужесточение санкций постепенно подтачивают стабильность российских элит.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Гарри Каспаров в интервью "24 каналу" отметил, что очередные инциденты с насилием в России, даже если они были неудачными, усугубляют нервозность среди влиятельных групп.

"Я бы сказал, что перелом уже произошел. Сейчас момент такой очень сложный, потому что если следить за трендами, которые есть в российском интернете, то конечно впервые возник дискомфорт. Он связан с тем, что бесконечная война — это то, что для элит, для разбогатевших, в том числе на войне, это мало приемлемо, потому что ситуация ухудшается" — считает Каспаров.

По словам оппозиционера, "медленно затягивающие петлю" санкции затрудняют доступ элитам РФ к западным рынкам и возможность размещать капиталы за рубежом. По его мнению, отсутствие перспектив и растущая международная изоляция формируют кризисный фон внутри страны.

Каспаров также обратил внимание на внешние факторы, включая давление со стороны США, проблемы на фронте и технологические ограничения. По его словам, Путин оказался в такой ситуации, что ему придется делать выбор по продолжению войны против Украины.

"Мы вступили в период, когда не исключено, что Путину придется принимать какие-то неприятные решения. На мой взгляд, если он будет вынужден принять решение, в какую сторону двигаться, это будет эскалация", — предположил Каспаров.

