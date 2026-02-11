Перелом уже стався: Путіну треба прийняти "неприємне рішення" через війну проти України

Російський опозиційний політик Гаррі Каспаров заявив, що Кремль входить у період внутрішньої напруги, яка може змусити російського диктатора Володимира Путіна ухвалювати "неприємні рішення" щодо війни проти України. На його думку, затяжна війна та посилення санкцій поступово підточують стабільність російських еліт.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Гаррі Каспаров в інтерв’ю "24 каналу" зазначив, що чергові інциденти з насильством у Росії, навіть якщо вони були невдалими, посилюють нервозність серед впливових груп.

"Я сказав би, що перелом уже стався. Зараз момент такий дуже складний, бо якщо стежити за трендами, які є в російському інтернеті, то, звичайно, вперше виник дискомфорт. Він пов'язаний з тим, що нескінченна війна — це те, що для еліт, для тих, хто розбагатів, у тому числі на війні, це мало прийнятно, бо ситуація погіршується" — вважає Каспаров.

За словами опозиціонера, санкції, які "повільно затягують петлю", ускладнюють доступ елітам РФ до західних ринків і можливість розміщувати капітали за кордоном. На його думку, відсутність перспектив і зростаюча міжнародна ізоляція формують кризовий фон усередині країни.

Каспаров також звернув увагу на зовнішні чинники, зокрема тиск з боку США, проблеми на фронті та технологічні обмеження. За його словами, Путін опинився у такій ситуації, що йому доведеться робити вибір щодо продовження війни проти України.

"Ми вступили в період, коли не виключено, що Путіну доведеться приймати якісь неприємні рішення. На мій погляд, якщо він буде змушений ухвалити рішення, в який бік рухатися, це завжди буде ескалація", — припустив Каспаров.

