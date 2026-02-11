Перелом уже стався: Путіну треба прийняти "неприємне рішення" через війну проти України

Рубрики
Російський опозиційний політик Гаррі Каспаров заявив, що Кремль входить у період внутрішньої напруги, яка може змусити російського диктатора Володимира Путіна ухвалювати "неприємні рішення" щодо війни проти України. На його думку, затяжна війна та посилення санкцій поступово підточують стабільність російських еліт.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Гаррі Каспаров в інтерв’ю "24 каналу" зазначив, що чергові інциденти з насильством у Росії, навіть якщо вони були невдалими, посилюють нервозність серед впливових груп.
За словами опозиціонера, санкції, які "повільно затягують петлю", ускладнюють доступ елітам РФ до західних ринків і можливість розміщувати капітали за кордоном. На його думку, відсутність перспектив і зростаюча міжнародна ізоляція формують кризовий фон усередині країни.
Каспаров також звернув увагу на зовнішні чинники, зокрема тиск з боку США, проблеми на фронті та технологічні обмеження. За його словами, Путін опинився у такій ситуації, що йому доведеться робити вибір щодо продовження війни проти України.
