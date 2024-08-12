Переполох в Курской области РФ: что теперь происходит с российским рублем

Российский рубль торгуется на уровне 90,30 за доллар США. Это самый низкий уровень с конца мая. Согласно данным LSEG, в день рубль ослаб на 1,9%, потеряв 6% с начала крупнейшего вторжения Украины на территорию России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Российский рубль. Фото: из открытых источников

Отмечается, что прошедшую неделю рубль также завершил сильным ослаблением позиций относительно ведущих мировых валют. В пятницу, 9 августа, на внебиржевом рынке курс американской валюты составил 86,90 руб./$, что почти 1,3 руб. выше значений конца предыдущей недели. Ослабление рубля связано с уменьшением предложения валюты экспортерами, при одновременном росте спроса на нее со стороны импортеров.

Около $2,3 млрд в долларах и евро попали в Россию с марта 2022 года, когда США и ЕС запретили экспорт своих банкнот. РФ удалось обойти санкции, которые блокируют импорт наличности. Деньги транспортировали в Россию из стран, включая ОАЭ и Турцию, которые не ввели ограничений на торговлю с РФ.

Клиенты Московской биржи не смогут вернуть валюту со счетов в Национальном клиринговом центре, который отвечает за регистрацию сделок. Средства, которые были переданы в валюте, будут возвращать в рублях.

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