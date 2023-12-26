Перевыборы Путина: к чему принуждают украинцев на оккупированной части Запорожской области

Оккупационная администрация Запорожской области начала принудительный сбор подписей в поддержку российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Выборы в оккупации. Фото: из открытых источников

"На временно оккупированных территориях продолжается фарс под названием "выборы президента РФ". Так, сейчас идет сбор подписей якобы в поддержку выдвижения диктатора Путина в кандидаты. Сбор проводят на захваченных землях Украины, и в лучших традициях сбор происходит принудительно", — отмечают в сопротивлении.

В сообщении говорится, большинство открытых точек стоят без очереди, в то же время "выездные бригады волонтеров", свезенных из РФ, работают на госпредприятиях и других бюджетных заведениях. В ЦНС подчеркнули, что в принудительном порядке работников заставляют подписывать юридически ничтожные бумажки.

"Весь процесс продлится до конца января и имеет чисто пропагандистский подтекст – продемонстрировать лояльность местного населения к нацистскому вождю", — заявили в центре нацсопротивления.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия вовсю готовится к очередным выборам Путина. В том числе на временно оккупированных украинских территориях, на что уже отреагировали в нашем МИД. Что могут (и могут ли) сделать Украина и союзники, чтоб псевдовыборы прошли не по кремлевскому сценарию? Какие ставки тут делает путинский режим? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



