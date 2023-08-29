Песков раскрыл планы Путина по похоронам Пригожина

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, будет ли российский президент Владимир Путин на похоронах Евгения Пригожина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Владимир Путин и Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

28 августа Песков указал, что не знает, придет ли Путин на похороны Евгения Пригожина. Свои слова спикер Кремля объяснил тем, что пока неизвестно, когда именно будут хоронить лидера вагнеровцев. Это будет решать его семья, добавил Песков.

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Теперь Песков рассказал, будет ли Путин на похоронах.

"Присутствие президента не предполагается", — сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что Путин около суток хранил молчание о смерти Пригожина, а затем записал видео, где назвал основателя ЧВК "Вагнер" талантливым бизнесменом, сделавшим неправильные шаги.

"Я знал Пригожина очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек с тяжелой судьбой, он совершал серьезные ошибки в жизни", — сказал Путин.

Российские СМИ сообщают, что предположительно 62-летний Пригожин будет похоронен 29 августа на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Утром кладбище оцепила полиция, ведущая охрану периметра. Ожидается, что погибшие в авиакатастрофе старшие военные коллеги Пригожина также будут похоронены в Санкт-Петербурге.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время эфира пропагандистского шоу Владимира Соловьева прозвучала информация о том, кто станет следующей жертвой после смерти Пригожина.

Также "Комментарии" писали о бывшем премьер-министре Британии Борисе Джонсоне, который назвал главного виновного в смерти Пригожина.