Песков раскрыл реакцию Кремля на отказ США продлить разрешение на закупку российской нефти

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве были готовы к решению Соединенных Штатов не продлевать разрешение на сделки с российской нефтью. По его словам, такое развитие событий было "ожидаемым" и одним из возможных сценариев для России.

Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос о возобновлении санкций на российскую нефть со стороны США. По его словам, Россия уже долгое время находится под санкционным давлением и адаптировалась к ограничениям.

"Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий. Страна не первый год живет под тяжестью незаконных санкций. За это время она научилась действовать так, чтобы минимизировать их последствия для ее интересов. Так будем делать и дальше", — сказал Песков.

Ранее США ввели временные исключения, разрешавшие ограниченные операции с российской нефтью после блокирования Ормузского пролива Ираном. Однако срок действия этих разрешений истек, и их решили не продлевать.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон усиливает санкционное давление не только на Россию, но и на Иран. В частности, США стремятся ограничить экспорт иранской нефти и предупредили китайские банки о возможных вторичных санкциях в случае сотрудничества с Тегераном.

