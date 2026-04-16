Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве были готовы к решению Соединенных Штатов не продлевать разрешение на сделки с российской нефтью. По его словам, такое развитие событий было "ожидаемым" и одним из возможных сценариев для России.
Спикер Кремля Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос о возобновлении санкций на российскую нефть со стороны США. По его словам, Россия уже долгое время находится под санкционным давлением и адаптировалась к ограничениям.
Ранее США ввели временные исключения, разрешавшие ограниченные операции с российской нефтью после блокирования Ормузского пролива Ираном. Однако срок действия этих разрешений истек, и их решили не продлевать.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон усиливает санкционное давление не только на Россию, но и на Иран. В частности, США стремятся ограничить экспорт иранской нефти и предупредили китайские банки о возможных вторичных санкциях в случае сотрудничества с Тегераном.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, действительно ли США возобновили санкции против российской нефти. Кремль готов обойти запреты, а Вашингтон упустил шанс усилить давление.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на новые заявления венгерского политика Петера Мадяра по поводу возможных контактов с российским диктатором Владимиром Путиным.