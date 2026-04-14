В Кремлі відреагували на нові заяви Мадяра щодо контактів з Путіним

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував останні заяви майбутнього прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра щодо можливих контактів з Москвою після перемоги його політичної сили на виборах. За словами представника Путіна, Росія орієнтуватиметься не на слова, а на дії нового уряду Угорщини.

Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що після поразки Орбана на виборах в Угорщині, у Москві чекають на формування нового уряду та перших реальних кроків Будапешта під керівництвом Петера Мадяра.

"Зрозуміло, що після перемоги на виборах Мадяр робить багато заяв, проводить багато прес-конференцій. Давайте дочекаємось, коли буде сформовано новий уряд Угорщини. Давайте дочекаємося перших конкретних кроків", — сказав Пєсков.

За його словами, у Кремлі "із задоволенням" готові до діалогу з Угорщиною та готові до конструктивної співпраці. Водночас, як зазначив Пєсков, подальший розвиток відносин залежатиме від політики нового уряду країни.

"А далі вже орієнтуватимемося на конкретні кроки нового уряду Угорщини", — додав речник Кремля.

Заява Пєскова прозвучала у відповідь на слова Мадяра про готовність до прагматичних відносин із Росією. Водночас він зазначив, що не планує ініціювати першим контакт з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак, якщо такий відбудеться з боку Кремля, то скаже Путіну припинити війну проти України.

