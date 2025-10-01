Кремль продолжает делать вид, что он не только не против проведения переговоров между Украиной и Россией на самом высоком уровне, но даже заинтересован в этом. Вот только, как всегда хочет, чтобы предшествовала встрече между Владимиром Путины и Владимиром Зеленским череда долгих обсуждений на экспертном уровне. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля отметил, что встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, но есть нюансы.

"Встреча Путина и Зеленского может быть подготовлена только путем процесса на экспертном уровне, подчеркнул Песков. Россия остается открытой для урегулирования украинского кризиса через дипломатические переговоры и политические контакты. Однако в переговорном процессе России и Украины возникла пауза", — отметил спикер российского диктатора.

