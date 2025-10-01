Кремль подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин выступит на ежегодном заседании клуба "Валдай" 2 октября 2025 года. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это обращение лидера России будет иметь мировое значение и вызовет широкую дискуссию в международных кругах.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление Владимира Путина на "Валдае". По его словам, речь российского диктатора "ждут с нетерпением во всем мире".

"Завтрашнее выступление Путина на "Валдае" будет обсуждаться во всем мире", — заявил Песков.

Представитель Путина не указал детали, о чем будет говорить глава Кремля, однако отметил, что его речь будет касаться "полицентрического мира".

"Как правило, это выступление получается очень содержательным и долго обсуждается и анализируется. Темой выступления Путина на "Валдае" станет концепция полицентрического мира. Речь Путина на "Валдае" не меняется в соответствии с сиюсекундной конъюнктурой, она не переписывается каждый день", — добавил Песков.

Во время выступления на "Валдае" в 2024 году Путин заявил, что Россия не должна возвращаться к путям развития до 2022 года. Российский диктатор также прогнозировал, что следующие два десятилетия будут сложными для человечества из-за переменной динамики международных процессов.

