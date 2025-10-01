Пєсков розповів через що відкладається зустріч Зеленського та Путіна

Кремль продовжує вдавати, що він не лише не проти проведення переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні, але навіть зацікавлений у цьому. Ось тільки, як завжди, хоче, щоб передувала зустрічі між Володимиром Путіни та Володимиром Зеленським низка довгих обговорень на експертному рівні. Як передає портал "Коментарі", про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Головний рупор Кремля зазначив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським можлива, але є нюанси.

"Зустріч Путіна та Зеленського може бути підготовлена лише шляхом процесу на експертному рівні, наголосив Пєсков. Росія залишається відкритою для врегулювання української кризи через дипломатичні переговори та політичні контакти. Однак у переговорному процесі Росії та України виникла пауза", — зазначив речник російського диктатора.

