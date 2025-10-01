logo_ukra

Пєсков розповів через що відкладається зустріч Зеленського та Путіна

У Путіна не виключили, що зустріч двох президентів може відбутися, але традиційно висувають свої вимоги

1 жовтня 2025, 14:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кремль продовжує вдавати, що він не лише не проти проведення переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні, але навіть зацікавлений у цьому. Ось тільки, як завжди, хоче, щоб передувала зустрічі між Володимиром Путіни та Володимиром Зеленським низка довгих обговорень на експертному рівні. Як передає портал "Коментарі", про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Пєсков розповів через що відкладається зустріч Зеленського та Путіна

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Головний рупор Кремля зазначив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським можлива, але є нюанси.

"Зустріч Путіна та Зеленського може бути підготовлена лише шляхом процесу на експертному рівні, наголосив Пєсков. Росія залишається відкритою для врегулювання української кризи через дипломатичні переговори та політичні контакти. Однак у переговорному процесі Росії та України виникла пауза", — зазначив речник російського диктатора.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін виступить на щорічному засіданні клубу "Валдай" 2 жовтня 2025 року. Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це звернення лідера Росії матиме світове значення та викличе широку дискусію у міжнародних колах.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков анонсував виступ Володимира Путіна на "Валдаї". За його словами, мова російського диктатора "чекають із нетерпінням у всьому світі".

"Завтрашній виступ Путіна на "Валдаї" буде обговорюватися в усьому світі", — заявив Пєсков.

Також видання "Коментарі" повідомляло — 27-річна Єлизавета Пєскова, дочка прес-секретаря диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова, залишила Росію 23 лютого 2022 року — за день до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вона вилетіла рейсом авіакомпанії "Аерофлот" із московського аеропорту "Шереметьєво" до Франції.

Про її відліті свідчать дані прикордонної служби ФСБ. Цей факт повністю суперечить заявам Дмитра Пєскова, який стверджував, що дізнався про напад на Україну лише після його початку, пише "Точка".




