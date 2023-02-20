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Песков угрожает Молдове и говорит руководству страны быть очень осторожным

Пресссекретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков настаивает, что Молдова очень и очень осторожна с заявлениями о демилитаризации Приднестровья.

сегодня, 16:11
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Автор:

Slava Kot

Один из ближайших соратников президента Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил власти Молдовы в "антироссийской" позиции и рекомендовал Кишиневу быть "осторожным" в вопросах, касающихся Приднестровья. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Песков угрожает Молдове и говорит руководству страны быть очень осторожным

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что между Молдовой и РФ существуют напряженные отношения, особенно в последние годы. В ходе пресс-конференции российский политик пригрозил Молдове быть осторожными и обвинил в "антироссийской" позиции руководство страны.


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"Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть очень и очень осторожными с подобными заявлениями", — говорит Дмитрий Песков и добавил, что действия молдавских властей вредят двусторонним отношениям между странами.

Песков также упомянул о Приднестровье, регионе, где действуют пророссийские сепаратисты. Пресс-секретарь президента РФ сказал, что Россия "была и очень ответственной стороной по приднестровским делам".

Такие заявления от России поступили слова нового премьер-министра Молдовы Дорина Речана, сказавшего, что территория Приднестровья должна быть демилитаризована, а российская армия должна уйти из региона. Бывший премьер страны покинула свой пост после заявления президента Украины, передавшего Молдову и планы Кремля, которые предусматривали смену власти в стране.

Ранее портал "Комментарии" писал о чем на территории Молдовы обнаружили обломки российской ракеты.

Также "Комментарии" писали о Кремле , планировав захватить Молдову и как следует реагировать на опасность со стороны России.





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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5839808?query=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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