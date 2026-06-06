Петербург снова под массированной атакой дронов: что известно

Утро 6 июня началось для россиян в Санкт-Петербурге снова неспокойно. Ведь город атаковали неизвестные беспилотники. В "культурной столице" РФ раздавались мощные взрывы, а жители жаловались на дроны, которые летели прямо над домами.

Взрывы в Санкт-Петербурге. Фото: из открытых источников

Губернатор Александр Беглов пожаловался, что утром Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников. Он проинформировал о работе средств противовоздушной обороны.

Беглов также призвал жителей города не выходить на улицу и предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

"В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу", — акцентировал он.

В то же время жители Петербурга, для которых субботнее утро началось не с кофе, снимали пролетавшие над городом БпЛВ, вздрагивали от взрывов и в панике жаловались на ситуацию и перекрытие центральных улиц.

В сети местные жители начали делиться информацией, что, вероятно, был атакован Научно-исследовательский институт "Морской теплотехники", являющийся ключевым предприятием по созданию подводного оружия.

Отметим, это не единственные взрывы в России, ведь под утро, 6 июня, страна-агрессор вновь подверглась атаке неизвестных беспилотников. В результате инцидента в одном из городов загорелась нефтебаза.

В сети указывают, что под удар могла попасть "Полтавская нефтебаза", которая имеет резервуарный парк из 28 емкостей общим объемом почти 15 тысяч кубометров. На объекте хранятся бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. Предприятие занимается оптовыми поставками нефтепродуктов.

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