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Петербург знову під масованою атакою дронів: що відомо

У місті паніка через вибухи

6 червня 2026, 10:23
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Кравцев Сергей

Ранок 6 червня розпочався для росіян у Санкт-Петербурзі знову неспокійно. Адже місто атакували невідомі безпілотники. У "культурній столиці" РФ лунали потужні вибухи, а мешканці скаржилися на дрони, які летіли просто над будинками.

Петербург знову під масованою атакою дронів: що відомо

Вибухи у Санкт-Петербурзі. Фото: з відкритих джерел

Губернатор Олександр Беглов поскаржився, що вранці Санкт-Петербург зазнав масштабної атаки безпілотників. Він поінформував про роботу засобів протиповітряної оборони.

Беглов також закликав мешканців міста не виходити на вулицю та попередив про можливі перебої у роботі мобільного інтернету.

"Відповідно до рекомендацій Оперативного штабу прошу петербуржців залишатися у своїх будинках і не виходити на вулицю", — наголосив він.

У той же час жителі Петербурга, для яких суботній ранок почався не з кавою, знімали БпЛВ, що пролітали над містом, здригалися від вибухів і в паніці скаржилися на ситуацію і перекриття центральних вулиць.

У мережі місцеві жителі почали ділитися інформацією, що, ймовірно, атакували Науково-дослідний інститут "Морської теплотехніки", що є ключовим підприємством зі створення підводної зброї.

Зазначимо, це не єдині вибухи в Росії, адже під ранок, 6 червня, країна-агресор знову зазнала атаки невідомих безпілотників. Внаслідок інциденту в одному з міст спалахнула нафтобаза.

У мережі вказують, що під удар могла потрапити "Полтавська нафтобаза", яка має резервуарний парк із 28 ємностей загальним обсягом майже 15 тисяч кубометрів. На об'єкті зберігаються бензин марок АІ-92 та АІ-95, а також дизельне паливо. Підприємство займається оптовими постачаннями нафтопродуктів.

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