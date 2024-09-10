План Путина сработал: действительно ли диктатор теперь сможет обойтись без мобилизации

В России количество лиц, подписывающих контракты на службу в армии, за год увеличилось более, чем в шесть раз. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Важные истории".

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, только за первое полугодие 2023 года единовременную выплату за подписание контракта получили 26 тысяч 700 человек, а в 2024 году за этот же период – 166 тысяч.

Вероятно, такое увеличение числа контрактников связано с размером выплат после заключения контракта. Ведь для того чтобы привлечь россиян на войну, российские власти поднимают выплаты за подписание контракта: в августе 2024-го федеральная выплата выросла с до 400 тысяч рублей, а региональные – в среднем вчетверо.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший депутат Государственной думы и российский оппозиционный политик Геннадий Гудков поделился информацией о подготовке к мобилизации в России. Он рассказал о планах по количеству призывников в новой волне мобилизации.

"Хотя точных данных у меня нет, известно, что некоторым военкоматам в городах поставили задачу. Размах плана выглядит дилетантским – планируют мобилизовать около 800 тысяч человек или даже больше. Но источники сообщают, что военкоматы, вероятно, не смогут выполнить эту задачу из-за слишком коротких сроков. Военкоматы уже заявляют: мы не в силах справиться с таким количеством. Их нужно кормить, снабжать обмундированием и ночевкой. Куда всех этих людей девать? Нереальные термины и цифры", – сообщил Гудков.

Бывший депутат подчеркнул, что цифры действительно велики.

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