Планы Путина оказались под угрозой из-за здоровья Кадырова

Ухудшение состояния здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова и его предполагаемого преемника, сына Адама Кадырова, создает серьезные риски для планов Кремля по сохранению контроля над регионом. Об этом говорится в материале Financial Times, где подчеркивается, что Кавказ остается одним из самых слабых мест в политической архитектуре Владимира Путина.
Планы Путина по Чечне под угрозой из-за здоровья Кадырова. Фото из открытых источников
В течение почти двух десятилетий Рамзан Кадыров удерживал Чечню "железной рукой", обуздавая сепаратистские и исламистские движения, отправляя батальоны на войну в Украине и обеспечивая лояльность региона Кремлю. Однако сейчас 49-летний лидер Чечни и его 18-летний сын столкнулись с проблемами со здоровьем. По неподтвержденным сообщениям, Кадыров страдает почечной недостаточностью и недавно был госпитализирован в Москву, а Адам получил серьезные травмы в ДТП.
Политические аналитики подчеркивают, что состояние здоровья лидера Чечни создает серьезную угрозу не только стабильности региона, но и самому Кремлю.
Несмотря на официальные опровержения Кадырова и видеозаписи, на которых он председательствует на заседаниях правительства, эксперты, в частности, профессор Карлова университета Эмиль Аслан, обращают внимание на заметное ухудшение его физического состояния. Медленные движения, хода и использование палки свидетельствуют о проблемах со здоровьем.
Адам Кадыров уже получил значительные полномочия. Он возглавляет службу безопасности Чечни, налоговую службу и правоохранительные органы региона, а в прошлом году стал секретарем Совбеза. Однако даже при смерти отца он не сможет формально возглавить республику до достижения минимального возраста в 30 лет. Аналитики считают, что эта ситуация подчеркивает уязвимость системы управления Чечней и потенциально подвергает сомнению дальнейшие планы Кремля в регионе.
Как пишет Financial Times, здоровье Кадырова и возможные изменения во власти Чечни становятся важным сигналом для Кремля. Контроль над Кавказом, десятилетиями являвшийся надежным "опорным пунктом", теперь оказался под вопросом, и любой кризис в семье Кадыровых может иметь непредсказуемые последствия для стабильности региона.
