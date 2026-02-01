Планы Путина оказались под угрозой из-за здоровья Кадырова

Ухудшение состояния здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова и его предполагаемого преемника, сына Адама Кадырова, создает серьезные риски для планов Кремля по сохранению контроля над регионом. Об этом говорится в материале Financial Times, где подчеркивается, что Кавказ остается одним из самых слабых мест в политической архитектуре Владимира Путина.

Планы Путина по Чечне под угрозой из-за здоровья Кадырова. Фото из открытых источников

В течение почти двух десятилетий Рамзан Кадыров удерживал Чечню "железной рукой", обуздавая сепаратистские и исламистские движения, отправляя батальоны на войну в Украине и обеспечивая лояльность региона Кремлю. Однако сейчас 49-летний лидер Чечни и его 18-летний сын столкнулись с проблемами со здоровьем. По неподтвержденным сообщениям, Кадыров страдает почечной недостаточностью и недавно был госпитализирован в Москву, а Адам получил серьезные травмы в ДТП.

Политические аналитики подчеркивают, что состояние здоровья лидера Чечни создает серьезную угрозу не только стабильности региона, но и самому Кремлю.

"Политическая архитектура, конструкция, которую Кадыров построил вместе со своим преемником, сейчас на грани краха. Система Путина достаточно хрупкая. Она кажется сильной диктатурой, но каждая диктатура имеет свои слабые места. И Кавказ – самое слабое место для них", – отмечает политический аналитик Руслан Айсин.

Несмотря на официальные опровержения Кадырова и видеозаписи, на которых он председательствует на заседаниях правительства, эксперты, в частности, профессор Карлова университета Эмиль Аслан, обращают внимание на заметное ухудшение его физического состояния. Медленные движения, хода и использование палки свидетельствуют о проблемах со здоровьем.

Адам Кадыров уже получил значительные полномочия. Он возглавляет службу безопасности Чечни, налоговую службу и правоохранительные органы региона, а в прошлом году стал секретарем Совбеза. Однако даже при смерти отца он не сможет формально возглавить республику до достижения минимального возраста в 30 лет. Аналитики считают, что эта ситуация подчеркивает уязвимость системы управления Чечней и потенциально подвергает сомнению дальнейшие планы Кремля в регионе.

Как пишет Financial Times, здоровье Кадырова и возможные изменения во власти Чечни становятся важным сигналом для Кремля. Контроль над Кавказом, десятилетиями являвшийся надежным "опорным пунктом", теперь оказался под вопросом, и любой кризис в семье Кадыровых может иметь непредсказуемые последствия для стабильности региона.

