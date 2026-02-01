Плани Путіна опинилися під загрозою через здоров’я Кадирова

Погіршення стану здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова та його ймовірного наступника, сина Адама Кадирова, створює серйозні ризики для планів Кремля щодо збереження контролю над регіоном. Про це йдеться у матеріалі Financial Times, де підкреслюється, що Кавказ залишається одним із найслабших місць у політичній архітектурі Володимира Путіна.

Плани Путіна щодо Чечні під загрозою через здоров’я Кадирова. Фото з відкритих джерел

Протягом майже двох десятиліть Рамзан Кадиров утримував Чечню "залізною рукою", приборкуючи сепаратистські та ісламістські рухи, відправляючи батальйони на війну в Україні та забезпечуючи лояльність регіону до Кремля. Однак, нині 49-річний лідер Чечні та його 18-річний син зіткнулися з проблемами зі здоров’ям. За непідтвердженими повідомленнями, Кадиров страждає від ниркової недостатності та нещодавно був госпіталізований у Москві, а Адам отримав серйозні травми в ДТП.

Політичні аналітики наголошують, що стан здоров’я лідера Чечні створює серйозну загрозу не лише для стабільності регіону, а й для самого Кремля.

"Політична архітектура, конструкція, яку Кадиров побудував разом зі своїм наступником, зараз на межі краху. Система Путіна досить крихка. Вона здається сильною диктатурою, але кожна диктатура має свої слабкі місця. І Кавказ — найслабше місце для них", – зазначає політичний аналітик Руслан Айсін.

Попри офіційні спростування Кадирова та відеозаписи, на яких він головує на засіданнях уряду, експерти, зокрема професор Карлового університету Еміль Аслан, звертають увагу на помітне погіршення його фізичного стану. Повільні рухи, ходу та використання тростини свідчать про проблеми зі здоров’ям.

Наразі Адам Кадиров вже отримав значні повноваження. Він очолює службу безпеки Чечні, податкову службу та правоохоронні органи регіону, а торік став секретарем ради безпеки. Проте навіть у разі смерті батька він не зможе формально очолити республіку до досягнення мінімального віку у 30 років. Аналітики вважають, що ця ситуація підкреслює вразливість системи управління Чечнею та потенційно ставить під сумнів подальші плани Кремля у регіоні.

Як пише Financial Times, здоров’я Кадирова та можливі зміни у владі Чечні стають важливим сигналом для Кремля. Контроль над Кавказом, який десятиліттями був надійним "опорним пунктом", тепер опинився під питанням, і будь-яка криза у сім’ї Кадирових може мати непередбачувані наслідки для стабільності регіону.

