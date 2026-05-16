По горячим следам после Трампа: Кремль сделал заявление о возите Путина в Китай

Официальная Москва подтвердила, что российский диктатор Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая, где проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

По данным Кремля, поездка состоится по приглашению китайского руководства и приурочена к 25-й годовщине подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Этот документ, подписанный в 2001 году, стал основой стратегического партнерства между Россией и Китаем, закрепив долгосрочное экономическое и политическое взаимодействие.

В Москве заявили, что во время встречи стороны обсудят развитие двусторонних отношений, углубление "всестороннего партнерства" и координацию по ключевым международным и региональным вопросам. Также ожидается подписание совместного заявления и ряда межправительственных соглашений.

Отдельно Путин проведет переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном, где главной темой станет торгово-экономическом сотрудничество.

Выступая перед журналистами по завершении двухдневного саммита, Трамп заявил, что не хочет эскалации вокруг Тайваня и считает угрозу войны крайне опасной. По его словам, США не стремятся к военному столкновению с КНР и заинтересованы в стабилизации отношений с Пекином.

"Я не хочу, чтобы кто-то провозглашал независимость", — подчеркнул американский президент, комментируя будущее Тайваня.

