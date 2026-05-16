По гарячих слідах після Трампа: Кремль зробив заяву про візит Путіна до Китаю

Офіційна Москва підтвердила, що російський диктатор Володимир Путін відвідає Китай 19-20 травня, де проведе переговори із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

За даними Кремля, поїздка відбудеться на запрошення китайського керівництва та приурочена до 25-ї річниці підписання Договору про добросусідство, дружбу та співпрацю між двома країнами.

Цей документ, підписаний у 2001 році, став основою стратегічного партнерства між Росією та Китаєм, закріпивши довгострокову економічну та політичну взаємодію.

У Москві заявили, що під час зустрічі сторони обговорять розвиток двосторонніх відносин, поглиблення "всебічного партнерства" та координацію з ключових міжнародних та регіональних питань. Також очікується підписання спільної заяви та низки міжурядових угод.

Окремо Путін проведе переговори з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, де головною темою стане торговельно-економічна співпраця.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп після переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні зробив заяву, яка вже викликала резонанс навколо майбутнього Тайваню. Глава Білого дому наголосив, що не підтримує офіційного проголошення незалежності острова і має намір уникнути прямого конфлікту з Китаєм.

Виступаючи перед журналістами після завершення дводенного саміту, Трамп заявив, що не хоче ескалації навколо Тайваню та вважає загрозу війни вкрай небезпечною. За його словами, США не прагнуть військового зіткнення з КНР і зацікавлені у стабілізації відносин з Пекіном.

"Я не хочу, щоб хтось проголошував незалежність", — наголосив американський президент, коментуючи майбутнє Тайваню.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Дональд Трамп публічно підтримав резонансну заяву лідера Китаю Сі Цзіньпіна про те, що Сполучені Штати були "нацією в занепаді".



