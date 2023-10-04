По всей территории России раздались сирены: какая причина

В 10:43 в Москве, Санкт-Петербурге и других населённых пунктах по всей территории России прозвучали сирены. Таким образом, МЧС РФ провели проверку системы оповещения чрезвычайной ситуации для населения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



По всей территории России включились сирены чрезвычайной ситуации. Фото из открытых источников

4 октября Россия провела общенациональное испытание своих систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. В эту систему оповещения входит включение сирен и перерыв телеэфира для предупреждения населения о возможной надвигающейся опасности.

Тест впервые был проведен в 2020 году. Новая инициатива требует от власти проводить подобные тесты дважды в год для аудита системы.

"Система оповещения предназначена для своевременной передачи сигнала населению в случае возникновения угрозы или чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера", – говорится в сообщении МЧС РФ.

Министерство чрезвычайных ситуаций указывает россиянам, что при звуке сирен нужно включить телевизор или радио и получить информацию о ситуации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пытается использовать конфликтные ситуации и инциденты между двумя балканскими странами, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что у россиян остался только один способ попасть в Европу на автомобилях. 3 октября Норвегия приняла санкции против России и ввела запрет на въезд для автомобилей с российскими номерами. Ранее к этому присоединились страны Балтии, Финляндия, Польша и другие страны. Таким образом, россиянам нужно проехать через Грузию и Турцию, чтобы попасть в Европу на собственных автомобилях.