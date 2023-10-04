logo

BTC/USD

27561.39

ETH/USD

1647.86

LTC/USD

64.56

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия По всей территории России раздались сирены: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

По всей территории России раздались сирены: какая причина

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России услышали звуки сирен о чрезвычайной ситуации.

сегодня, 11:17
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В 10:43 в Москве, Санкт-Петербурге и других населённых пунктах по всей территории России прозвучали сирены. Таким образом, МЧС РФ провели проверку системы оповещения чрезвычайной ситуации для населения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

По всей территории России раздались сирены: какая причина

По всей территории России включились сирены чрезвычайной ситуации. Фото из открытых источников

4 октября Россия провела общенациональное испытание своих систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. В эту систему оповещения входит включение сирен и перерыв телеэфира для предупреждения населения о возможной надвигающейся опасности.


Тест впервые был проведен в 2020 году. Новая инициатива требует от власти проводить подобные тесты дважды в год для аудита системы.

"Система оповещения предназначена для своевременной передачи сигнала населению в случае возникновения угрозы или чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера", – говорится в сообщении МЧС РФ.

Министерство чрезвычайных ситуаций указывает россиянам, что при звуке сирен нужно включить телевизор или радио и получить информацию о ситуации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пытается использовать конфликтные ситуации и инциденты между двумя балканскими странами, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что у россиян остался только один способ попасть в Европу на автомобилях. 3 октября Норвегия приняла санкции против России и ввела запрет на въезд для автомобилей с российскими номерами. Ранее к этому присоединились страны Балтии, Финляндия, Польша и другие страны. Таким образом, россиянам нужно проехать через Грузию и Турцию, чтобы попасть в Европу на собственных автомобилях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/651b7d0b9a794768305d1fa3
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!