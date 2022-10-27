Побег Собчак или продуманный ход Кремля: что стоит за внезапным отъездом журналистки из РФ

Известная российская телеведущая Ксения Собчак срочно уехала из страны после того, как силовики задержали в Москве ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего редактора журнала "Татлер" Ариана Романовского. Они, как и Собчак, подозреваются в вымогательстве в госкорпорации "Ростех". Эксперты проанализировали ситуацию вокруг Собчак специально для издания "Комментарии".

Ксения Собчак. Фото: из открытых источников

Собчак позволили сбежать, выдумав для медиа детективную историю

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак рассуждает так:

"Ксения Собчак – селебретис-инструмент, периодически используемый путинским режимом в корыстных политических и медийных целях. Ее так называемый "оппозиционный" статус – на самом деле ширма. Была бы она реально оппозиционной, сидела бы как Навальный или Ходорковский в тюрьме. Но ей позволили сбежать, выдумав для медиа детективную историю, которая, к слову, возможно весьма реальная, учитывая склонность команды Собчак заниматься информационным киллерством".

По мнению эксперта, Собчак сейчас нужна Путину как новая будто бы "гонимая жертва", которую можно будет инфильтровать в заграничную оппозиционную среду с целью ее последующей дезорганизации – или использования частью правящей клики в политических целях транзита власти на случай внезапного ухода Путина.

"Кремлевские политтехнологи (а их курирует в Кремле первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко) превращают Собчак таким образом в политическую пешку, подлежащую к использованию на всякий случай. Возможно, в РФ очень внимательно исследователи феномен электоральной победы Зеленского в 2019 году. Часто в журналистской среде России кандидатуры Собчак и музыканта Шнурова назывались в контексте повторения успеха Зеленского. Однако уже с расчетом для части правящего путинского окружения, желающего сохранить состояние и власть в постпутинской эпохе, чреватой политической турбулентностью", – поясняет Олег Постернак.

Он напоминает, что во время президентских выборов РФ в 2018 году Собчак баллотировалась в роли кандидата в президенты России.

"Кремль эксплуатировал эпатажную и скандальную поп-диву Собчак с целью раздробить, приглушить активность либерального электората крупных мегаполисов, где повторная победа Путина могла быть не такой эффектной, как в глухой периферии, где явку и нужный результат подстраховывала машина административного ресурса. Вторая роль Собчак – превратить выборы в управляемое резонансное шоу, стать "унитазом" либеральной повестки, карикатурно обезвредив все серьёзные политические заявления, намерения и идеи непутинской оппозиционной среды. К примеру, Собчак во время выборов озвучивала идею возвращения Крыма Украине, однако получив 1,7% фактически выставляет эту позицию как посмешище, демонстрируя ее непопулярность и неактуальность. Собчак, работая на Кремль, способствовала реализации политических технологий, целью которых было показать, что россияне будто бы максимально едины в своем отношении к аннексированному региону", – констатирует эксперт.

Вскоре мы услышим от Собчак заявления с осуждением агрессивных действий Кремля против Украины

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж предполагает, что Ксения Собчак понимает – конъюнктурно ситуация в РФ меняется. И нужно вовремя отойти в сторону.

"Она всегда реагировала на такие процессы в формате своих политических перспектив. И, думаю, сейчас она вновь играет, в том числе, на свое политическое будущее. Ей сейчас выгодно отстраниться от авторитарного режима Путина, показать свою оппозиционность. При этом всё делается с фарсом, даже с некой интригой", – отмечает Николай Маломуж.

По его словам, так Собчак зарабатывает себе баллы, чтобы продемонстрировать на Западе, что она якобы оппозиционерка к путинскому режиму.

"Думаю, вскоре мы услышим от нее заявления с осуждением агрессивных действий Кремля против Украины. Похоже, в планах Собчак – начать формировать некий зарубежный политический блок под своей эгидой, чтобы уже формате возможного изменения режима в РФ, выйти на политическое поле в качестве возможного кандидата в президенты (опыт у нее есть) или руководителя одной из политсил. Всё похоже на начало нового политического проекта. И, по мнению Собчак, это хороший старт – с таким себе "шпионским сериалом" выезда из России и ухода от Путина", – поясняет экс-глава Внешней разведки Украины.

При этом, акцентирует он, нельзя исключать, что всё это делается по согласованию с Путиным. У него, напоминает генерал, были доверительные отношения с отцом Ксении (Анатолий Собчак – первый и единственный мэр Санкт-Петербурга, все остальные главы города были губернаторами), с ней самой. Он ее всячески опекал.

"Впрочем, вероятно, Собчак реально пытается играть в свою игру, понимая, что Путин уже не имеет того влияния, что ранее", – заключает Николай Маломуж.

Мы видим спецоперацию Кремля, направленную на то, чтобы удалить любое альтернативное мнение

По словам политического психолога Валентина Кима, внутреннее политическое поле в России весьма обедненное.

"Если сравнивать внутреннюю политику РФ с той или иной климатической зоной, то это либо Арктика, где выживают лишь крупные животные, а разнообразие практически отсутствует, мелкого зверя почти нет, либо пустыня с ее скудным представительством животного мира (из крупных – разве что верблюды). То же самое фактически происходит в российском политикуме, демонстрирующем вот такие "зоологические признаки". Есть несколько крупных фигур. В основном это люди, приближенные к власти, олицетворяющие власть. Есть несколько якобы представителей оппозиции. А всё остальное – мертвое пространство, в котором ничего нет. На этом фоне Ксения Собчак выглядит весьма привлекательно", – отмечает эксперт.

Во-первых, поясняет Валентин Ким, она является антагонистом Владимиру Путину. Во многом. Молодая женщина из интеллигентной семьи противостоит пожилому мужчине из семьи службистско-пролетарской. Во-вторых, Ксения Собчак умеет, в отличие от Владимира Путина, общаться с аудиторией. Благодаря чему смогла сформировать, скопить и сохранить внимание общественности к себе.

"Я не знаю, есть ли там действительно факт вымогательства, какие-то схемы, в чём обвиняют Собчак и не только. Но не секрет, что российские спецслужбы преследуют не преступников, а конкурентов. Причем зачастую по надуманному поводу, – подчеркивает политпсихолог. – Скорее всего, мы видим столкновение интересов Кремля и псевдоппозиции. Кремль пытается произвести полную зачистку информационного пространства. Удалить любые альтернативные источники информации, мнений. Потому что в наше время важна даже не столько информация, сколько мнение о ней. И в этом плане Ксения Собчак, как бы это комично не звучало, является угрозой для существующего режима, который, относясь к ней также, как ко всем другим людям, имеющим собственные (отличное от кремлевского) мнение, пытается производить зачистку".

Потому, отмечает эксперт, мы видим спецоперацию Кремля, направленную на то, чтобы удалить любое альтернативное мнение, оставить выжженное пространство, где нет ничего, кроме кремлевских меседжей.

"Надо признать, что некоторые действия российского руководства весьма эффективны. Оппозиция в РФ, в самом деле, отсутствует. Но это всё равно, что бороться с огнем, подливая в него бензин, – считает Валентин Ким. – В конце концов, всё вспыхивает с еще большей силой. И в РФ условия для мощных социально-политических процессов созрели уже давно. Любые попытки властей прикрыть это, затушить этот пожар, приводят лишь к тому, что он рано или поздно вспыхнет на полную мощность".

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