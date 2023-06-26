Почему Пригожин остановил мятеж: объяснение экс-главы ЦРУ

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Кравцев Сергей
Психологический фактор может быть причиной того, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин решил пересмотреть свои планы и остановить мятеж в России. Банально у Пригожина могли сдать нервы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "CNN" высказал экс-директор ЦРУ и генерал армии США в отставке Дэвид Петреус.
Дэвид Петреус. Фото: из открытых источников
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По его словам, Путин действительно мог сбежать из Москвы, понимая, что может начаться непредвиденное. То, что произошло в эти выходные в России показывает, что российский диктатор за два десятилетия правления в РФ еще никогда не имел такие шаткие позиции и теперь никто не знает, куда весь этот мятеж может развернуть Россию.
Дэвид Петреус обратил внимание, что из этой ситуации Пригожину удалось выйти живым, но он потерял ЧВК.
Отметим, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил посредником между "вагнеровцами", поднявшими мятеж и пошедшими на Москву, и Кремлем, который явно оказался не готов к такой ситуации. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему роль "миротворца" отыграл именно Лукашенко, и почему главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в итоге отбывает именно в Беларусь.
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Также издание "Комментарии" сообщало – почему мятеж Пригожина провалился – чего теперь ждать от Кремля.
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