Почему Пригожин остановил мятеж: объяснение экс-главы ЦРУ

Психологический фактор может быть причиной того, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин решил пересмотреть свои планы и остановить мятеж в России. Банально у Пригожина могли сдать нервы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "CNN" высказал экс-директор ЦРУ и генерал армии США в отставке Дэвид Петреус.

Дэвид Петреус. Фото: из открытых источников

"Он (Ред. – Пригожин) был... примерно в двух часах езды от окраин Москвы, где начинали готовить оборонительные позиции. Это восстание, хотя и вызвало аплодисменты, не вызвало той поддержки, на которую он надеялся. И снова он решил принять сделку. Он отказался от этих усилий", — заявил Дэвид Петреус.

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По его словам, Путин действительно мог сбежать из Москвы, понимая, что может начаться непредвиденное. То, что произошло в эти выходные в России показывает, что российский диктатор за два десятилетия правления в РФ еще никогда не имел такие шаткие позиции и теперь никто не знает, куда весь этот мятеж может развернуть Россию.

Дэвид Петреус обратил внимание, что из этой ситуации Пригожину удалось выйти живым, но он потерял ЧВК.

"И ему (Ред. – Пригожину) следует быть очень осторожным у открытых окон в новом месте в Беларуси, куда он собирается", — подчеркнул Петреус.

Отметим, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил посредником между "вагнеровцами", поднявшими мятеж и пошедшими на Москву, и Кремлем, который явно оказался не готов к такой ситуации. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему роль "миротворца" отыграл именно Лукашенко, и почему главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в итоге отбывает именно в Беларусь.

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