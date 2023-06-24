Может ли быть мятеж Пригожина постановкой – какие на самом деле цели

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с бунтом ЧВК "Вагнер" против путинского режима, подчеркнул, что чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем получит для самой себя. Тем временем главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался сложить оружие в ответ на соответствующее требование российского президента Владимира Путина, обвинившего вагнеровцев в предательстве и мятеже. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему происходящее может быть игрой самого Кремля.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

На данный момент просматривается два сценария происходящего

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран подчеркивает, что, наблюдая за происходящим сейчас в России, важно убрать эмоции. Смотреть на ситуацию критически.

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Да, мы видим какие-то заявления, какие-то видео. Но в постановочных видео россияне – мастера. И сбить "на камеру" даже пару вертолетов-самолетов для них – не проблема. Тем более, что экипажи, вроде бы, целы. А даже, если бы не целы... Когда в России жалели людей? Путин, когда пришел к власти, сразу подорвал жилые дома с людьми, чтобы укрепиться в Кремле за счет "войны с терроризмом" и второй чеченской кампании", – напоминает эксперт. "Кому это выгодно? Какие могут быть последствия? Будут ли они такими, на какие мы рассчитываем? Есть ли у нас достаточно информации, чтобы верить в реальность такого конфликта между Пригожиным и Кремлем

По его мнению, на данный момент просматривается два сценария происходящего.

Второй (который нельзя исключать) – Путин и Пригожин, которые являются достаточно близкими людьми (напомню, что Пригожина не просто так называли "личный повар Путина", он вел все российские военные дела в Африке, в ряде других стран), разыгрывают постановку. Прежде всего – для западной аудитории. Цель – продемонстрировать, что угроза развала РФ, это и угроза стабильности всему миру. А на Западе боятся разгромного проигрыша и неминуемого после этого распада России, вследствие чего к власти (и к контролю за ядерным оружием) могут дорваться всякого рода пригожины и кадыровы", – поясняет Виктор Таран. "Первый (в который многие хотят верить) – что началась реальная гражданская война внутри РФ

Он считает, что всё происходит именно сейчас не случайно. Ведь на фоне разворачивающегося контрнаступления ВСУ у Путина всё больше боятся того самого разгромного проигрыша со всеми вытекающими...

"Маркером того, постановка это или реальный конфликт, будет время. Думаю, скоро всё станет ясно. Пока, – подчеркивает эксперт, – рано делать однозначные выводы. Как бы то ни было, лично я надеюсь на то, чтобы это был именно реальный конфликт, и чтобы эта гражданская война между путинистами, росгвардейцами, кадыровцами, пригожинцами, разными группировками внутри Минобороны, ФСБ и так далее – длилась как можно дольше. Чтобы это обернулось реальным противостоянием. Пока мы будем бить противника на фронте".

Пригожина могли специально втянуть в эту игру

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин рассуждает следующим образом:

между вагнеровцами и Минобороны, а теперь еще и руководством Кремля, выглядит несколько фальшиво, наиграно. Давайте вспомним, как во время боев за Бахмут тот же Пригожин истерил "Шойгу, Герасимов, где снаряды?!". Но боеприпасов у россиян всегда было с избытком. Хватало и пополнения. А Пригожин тогда просто играл на публику. Сейчас происходит нечто подобное. Только события более масштабны и лучше срежиссированы". "Весь этот конфликт

По мнению Влада Волошина, причин для такого спектакля у Кремля может быть несколько.

1. Пригожина специально втянули в эту игру, чтобы истребить вагнеровцев, много знающих о военных преступлениях россиян в Украине. Сами немало их совершавших. Так в свое время российские спецслужбы истребили практически всех полевых командирова т.н. "Л-ДНР", которые также много знали.

2. Кроме того, во время подавления этого мятежа (уже не столь важно, изначльно постановочного или нет), российская власть почистит ряды всех недовольных, убрав, в том числе, военных из регулярной армии, бывших свидетелями военных преступлений в Украине или непосредственно их совершавших. Плюс – всех даже потенциально нелояльных, метящих на кремлевский престол.

3. Не только ВСУ давят на фронте, но и мировое сообщество – на РФ. И той придется уходить с Украины. Но просто так выводить войска Кремль не может. Если делать это под напором ВСУ — такое трудно объяснить российскому сообществу. Очередная мобилизация же еще больше подточит и без того шатающийся режим. А вот "пригожинский путч" – удобный повод, чтобы вывести войска с Украины. Бросить придуманные недореспублики и "новые области России" ради наведения порядка внутри РФ в международного признанных границах.

отметив также, что конфликт, похоже настоящий. Но выглядит всё, как мне кажется, фальшиво. И больше похоже на спецоперацию российских спецслужб, которая просто в какой-то момент вышла из-под контроля". "Украине важно понимать все эти моменты, – уверен Влад Волошин. – Для нас что Пригожин, что Шойгу, что Путин – враги. И на этом уже сделал акценты глава ГУР Буданов

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