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Почему Путин едет в Монголию: какова цель российского диктатора

Владимир Путин планирует посетить Монголию, чтобы унизить Международный уголовный суд.

сегодня, 12:12
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин запланировал визит в Монголию на 3 сентября 2024 года, несмотря на то, что страна ратифицировала Римский устав и обязана арестовать Путина на своей территории. Украинский журналист Виталий Портников рассказал, какую цель преследует Путин своим визитом в Монголию.

Почему Путин едет в Монголию: какова цель российского диктатора

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что главная задача Путина – это унизить МУС после визита в Монголию. Российский диктатор, таким образом, создаст прецедент, чтобы ездить в другие страны, на которые распространяется деятельность МУС.

"Путин едет в Монголию, потому что таким образом он может унизить Международный уголовный суд. Фактически он может создать прецедент. Монголия пригласила Путина и ничего не произошло. Вот в чем история. Это прецедент и после этого другие страны, подписавшие Римский устав и ратифицировавшие его возможно, смогут спокойно приглашать Путина и не только его", — считает Портников.

По словам украинского журналиста, Путин пытается поколебать демократические позиции и разделить мир своим визитом в Монголию.

"Монголия является демократической страной. Впрочем, ее власть поддерживает Россию и Китай. Оказывается, можно быть условной демократической страной и сотрудничать с диктатурами. Вот так и разделяется мир и создается война миров. Путин же является одним из активных игроков, который эту войну провоцирует", – подытожил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Международном уголовном суде объяснили, должна ли Монголия обязательно арестовать Путина, если он будет на территории их страны.

Также "Комментарии" писали о ловушке для Путина в Мексике, которая пригласила российского диктатора на инаугурацию.



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