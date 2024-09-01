Почему Путин едет в Монголию: какова цель российского диктатора

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин запланировал визит в Монголию на 3 сентября 2024 года, несмотря на то, что страна ратифицировала Римский устав и обязана арестовать Путина на своей территории. Украинский журналист Виталий Портников рассказал, какую цель преследует Путин своим визитом в Монголию.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что главная задача Путина – это унизить МУС после визита в Монголию. Российский диктатор, таким образом, создаст прецедент, чтобы ездить в другие страны, на которые распространяется деятельность МУС.
По словам украинского журналиста, Путин пытается поколебать демократические позиции и разделить мир своим визитом в Монголию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Международном уголовном суде объяснили, должна ли Монголия обязательно арестовать Путина, если он будет на территории их страны.
Также "Комментарии" писали о ловушке для Путина в Мексике, которая пригласила российского диктатора на инаугурацию.
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