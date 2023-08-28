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Почему Путин не комментирует удары по Москве и Крыму: единственная причина

В сознании россиян оккупанты "щелкают, как орешки", HIMARS, считает Роман Цымбалюк

сегодня, 09:34
Автор:
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Кравцев Сергей
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Уже и дня не проходит, чтобы неопознанные дроны не атаковали Москву и временно оккупированный Крым. Вместе с тем российский диктатор словно не замечает подобного, никак не реагируя на происходящее. Так происходит из-за того, что в РФ действует пропагандистский принцип — "не смотри вверх, никакого негатива". Его придерживается Владимир Путин, отказываясь давать оценку негативным явлениям. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал известный журналист Роман Цымбалюк. 

Почему Путин не комментирует удары по Москве и Крыму: единственная причина

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Это же принцип, опять же, …это все базируется как раз на Оле Скабеевой (Ред. – российская пропагандистка), да. У них же принцип какой – вот этой большой, надутой Оли Скабеевой глобальной, — не смотри вверх, никакого негатива", — считает Роман Цымбалюк.


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По его словам, россияне недолжны знать правду, а должны только знать то, что сказал российский диктатор Путин, независимо от того, правдиво это или нет. 

"Царь — он же сказал некоторое время назад, что HIMARS (Ред. – американская реактивная система залпового огня) они будут щелкать, как орешки, так вот в Москве, в их сознании, они их продолжают щелкать", – заявил журналист.

Читайте также на портале "Комментарии" — кто был заинтересован в смерти Пригожина больше, чем Путин: ответ ISW.

Также издание "Комментарии" сообщало — смерть главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в результате авиакатастрофы 23 августа была официально подтверждена. По данным Следственного комитета (СК) РФ, завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. Личности всех 10 погибших якобы установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Между тем, правозащитник и журналист Владимир Осечкин уверяет, что Пригожин был готов к такому развитию – и теперь ожидаются массовые утечки компромата на Путина. А издание France24 предполагает, что место Пригожина во главе руководителем ЧВК "Вагнер" может занять якобы предавший его офицер Андрей "Седой" Трошев, не поддержавший вагнеровцев в июньском мятеже. Куда, скорее всего, качнется ситуация после смерти Пригожина? Кто и почему получил от нее выгоды, а кто – проблемы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V-vyVWlqjKM
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