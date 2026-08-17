Почему Путин поехал на Курилы: Огрызко раскрыл настоящую цель визита

Поездка российского диктатора Владимира Путина на Курильские острова может иметь не только внутриполитическое, но и внешнеполитическое значение. Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Кремль сознательно пошел на дальнейшее обострение отношений с Японией, показывая претензии Москвы на спорные территории.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Огрызко в интервью Radio NV заявил, что Путин хотел продемонстрировать Токио, что Москва считает Курилы своей территорией и не намерена считаться с позицией Японии.

"А Путин приехал зачем? Я думаю, чтобы окончательно поссориться с Японией. Когда глава государства — пусть преступник, но все-таки глава государства — едет на не принадлежащую ему территорию и говорит, что она его, то другой реакции, кроме той, которую мы наблюдали со стороны Японии, не стоит ожидать", — говорит Огрызко.

Дипломат подчеркнул, что вопрос Курильских островов остается одним из ключевых раздражителей в российско-японских отношениях. Япония претендует на южные Курильские острова, называемые Токио Северными территориями. Из-за территориального спора страны до сих пор не заключили полноценный мирный договор после Второй мировой войны.

По мнению дипломата, Токио принял визит Путина именно как политический сигнал. Если российский диктатор демонстративно посещает спорные острова и представляет их как часть РФ, Япония обязана учесть возможность дальнейшего усиления российского военного присутствия в регионе.

Огрызко также связал визит Путина с общим изменением риторики Кремля. По его словам, российский министр иностранных дел Сергей Лавров в последнее время все чаще выступает в роли "плохого полицейского", угрожая Западу и партнерам Украины. Таким образом, поездка Путина на Курилы может быть частью более широкой стратегии Кремля – демонстрировать готовность к конфронтации сразу на нескольких направлениях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Путин впервые за 27 лет поехал на Курилы. Портников объяснил замысел Кремля.

Также "Комментарии" писали, что Лавров пригрозил уничтожить всю помощь Украине. Возникла реакция Германии.