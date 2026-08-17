logo

BTC/USD

63758

ETH/USD

1905.88

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.81

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Почему Путин поехал на Курилы: Огрызко раскрыл настоящую цель визита
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Путин поехал на Курилы: Огрызко раскрыл настоящую цель визита

Владимир Огрызко объяснил, почему визит Путина на Курилы является провокацией против Японии и к чему готовиться

17 августа 2026, 16:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Поездка российского диктатора Владимира Путина на Курильские острова может иметь не только внутриполитическое, но и внешнеполитическое значение. Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Кремль сознательно пошел на дальнейшее обострение отношений с Японией, показывая претензии Москвы на спорные территории.

Почему Путин поехал на Курилы: Огрызко раскрыл настоящую цель визита

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Огрызко в интервью Radio NV заявил, что Путин хотел продемонстрировать Токио, что Москва считает Курилы своей территорией и не намерена считаться с позицией Японии.

"А Путин приехал зачем? Я думаю, чтобы окончательно поссориться с Японией. Когда глава государства — пусть преступник, но все-таки глава государства — едет на не принадлежащую ему территорию и говорит, что она его, то другой реакции, кроме той, которую мы наблюдали со стороны Японии, не стоит ожидать", — говорит Огрызко.

Дипломат подчеркнул, что вопрос Курильских островов остается одним из ключевых раздражителей в российско-японских отношениях. Япония претендует на южные Курильские острова, называемые Токио Северными территориями. Из-за территориального спора страны до сих пор не заключили полноценный мирный договор после Второй мировой войны.

По мнению дипломата, Токио принял визит Путина именно как политический сигнал. Если российский диктатор демонстративно посещает спорные острова и представляет их как часть РФ, Япония обязана учесть возможность дальнейшего усиления российского военного присутствия в регионе.

Огрызко также связал визит Путина с общим изменением риторики Кремля. По его словам, российский министр иностранных дел Сергей Лавров в последнее время все чаще выступает в роли "плохого полицейского", угрожая Западу и партнерам Украины. Таким образом, поездка Путина на Курилы может быть частью более широкой стратегии Кремля – демонстрировать готовность к конфронтации сразу на нескольких направлениях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Путин впервые за 27 лет поехал на Курилы. Портников объяснил замысел Кремля.

Также "Комментарии" писали, что Лавров пригрозил уничтожить всю помощь Украине. Возникла реакция Германии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oc27kJxvidE
Теги:

Новости

Все новости