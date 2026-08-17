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Чому Путін поїхав на Курили: Огризко розкрив справжню мету візиту

Володимир Огризко пояснив, чому візит Путіна на Курили є провокацією проти Японії та до чого готуватися

17 серпня 2026, 16:00
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Slava Kot

Поїздка російського диктатора Володимира Путіна на Курильські острови може мати не лише внутрішньополітичне, а й зовнішньополітичне значення. Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що Кремль свідомо пішов на подальше загострення відносин з Японією, демонструючи претензії Москви на спірні території.

Чому Путін поїхав на Курили: Огризко розкрив справжню мету візиту

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Огризко в інтерв’ю Radio NV заявив, що Путін хотів продемонструвати Токіо, що Москва вважає Курили своєю територією і не має наміру рахуватися з позицією Японії.

"А Путін приїхав навіщо? Я думаю, щоб остаточно посваритися з Японією. Коли глава держави — нехай злочинець, але все-таки глава держави — їде на територію, яка йому не належить, і каже, що вона його, то іншої реакції, окрім тієї, яку ми спостерігали з боку Японії, не варто очікувати", — каже Огризко.

Дипломат наголосив, що питання Курильських островів залишається одним з ключових подразників у російсько-японських відносинах. Японія претендує на південні Курильські острови, які Токіо називає Північними територіями. Через територіальну суперечку країни досі не уклали повноцінний мирний договір після Другої світової війни.

На думку дипломата, Токіо сприйняв візит Путіна саме як політичний сигнал. Якщо російський диктатор демонстративно відвідує спірні острови та представляє їх як частину РФ, Японія змушена враховувати можливість подальшого посилення російської військової присутності в регіоні.

Огризко також пов’язав візит Путіна з загальною зміною риторики Кремля. За його словами, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров останнім часом дедалі частіше виступає у ролі "поганого поліцейського", погрожуючи Заходу та партнерам України. Таким чином, поїздка Путіна на Курили може бути частиною ширшої стратегії Кремля — демонструвати готовність до конфронтації одразу на кількох напрямках. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому Путін уперше за 27 років поїхав на Курили. Портников пояснив задум Кремля.

Також "Коментарі" писали, що Лавров пригрозив знищити всю допомогу Україні. З'явилася реакція Німеччини.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=oc27kJxvidE
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