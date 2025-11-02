Почему Путин сейчас угрожает ядерным оружием: что означает новый сигнал Кремля

Российский диктатор Владимир Путин снова вернулся к риторике ядерного шантажа. Как пишет The New York Times, его недавние заявления об успешных испытаниях новых видов оружия, способных нести ядерный заряд, прозвучали сразу после провала переговоров с администрацией Дональда Трампа. Аналитики считают, что это не случайность, а продуманный политический сигнал Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По информации The New York Times, после того, как Трамп отменил запланированный саммит в Будапеште и ввел новые санкции против России, Кремль пытался ответить демонстрацией силы. Путин заявил об успешных испытаниях двух новых систем вооружения, которые Москва позиционирует как способные прорвать американскую противоракетную оборону.

Аналитики отмечают, что такие заявления призваны напомнить Вашингтону о ядерном арсенале России и вернуть формат диалога к временам холодной войны, когда переговоры между двумя сверхдержавами были "не выбором, а необходимостью".

С начала года, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Кремль пытался использовать мирные переговоры по Украине как инструмент для более широких договоренностей, в частности в сферах энергетики и атомной энергетики. Однако эти попытки оказались безрезультатными, ведь Трамп четко заявил, что никаких бизнес или энергетических соглашений не будет, пока Москва не прекратит войну в Украине.

Единственной темой, где Россия видит простор для диалога, остается ядерное оружие. В сентябре Путин предложил продлить ограничения на стратегические вооружения еще на год после 2026 года. Трамп назвал эту идею "хорошей", но дальше дело не продвинулось.

Однако после провалившихся переговоров с Трампом Путин начал хвастаться испытаниями ракет "Буревестник" и подводного дрона "Посейдон", которые способны нести ядерные боеголовки. "Буревестник" называют "летающим Чернобылем" из-за использования ядерного реактора в качестве двигателя. Именно его неудачные испытания в 2019 году привели к радиационному загрязнению и гибели нескольких российских специалистов.

Несмотря на громкие заявления Кремля, аналитики отмечают, что эти испытания не изменяют стратегический баланс между США и Россией.

"Москва уже более полувека имеет возможность уничтожить США ядерным оружием. Новые технологии не делают ее более опасной, чем оно было раньше", — пояснил Джеймс Актон, эксперт Фонда Карнеги за международный мир.

Похоже, заявления Путина не повлияли на американского президента. Трамп ответил в соцсетях, что США "готовы действовать на равных условиях" и напомнил, что американская ядерная подлодка сейчас находится у берегов России. The New York Times пишет, что это демонстрирует отсутствие намерений Вашингтона отступать, несмотря на давление Москвы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России призвали Запад идти на поклон к Путину из-за нового ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле пригрозили США после слов Трампа о возобновлении ядерных испытаний.