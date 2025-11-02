Чому Путін саме зараз погрожує ядерною зброєю: що означає новий сигнал Кремля

Російський диктатор Володимир Путін знову повернувся до риторики ядерного шантажу. Як пише The New York Times, його нещодавні заяви про успішні випробування нових видів зброї, здатних нести ядерний заряд, прозвучали одразу після провалу переговорів з адміністрацією Дональда Трампа. Аналітики вважають, що це не випадковість, а продуманий політичний сигнал від Кремля.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За інформацією The New York Times, після того, як Трамп скасував запланований саміт у Будапешті та запровадив нові санкції проти Росії, Кремль намагався відповісти демонстрацією сили. Путін заявив про успішні випробування двох нових систем озброєння, які Москва позиціонує як такі, що здатні прорвати американську протиракетну оборону.

Аналітики зазначають, що такі заяви покликані нагадати Вашингтону про ядерний арсенал Росії та повернути формат діалогу до часів холодної війни, коли переговори між двома наддержавами були "не вибором, а необхідністю".

З початку року, після повернення Дональда Трампа до Білого дому, Кремль намагався використати мирні переговори щодо України як інструмент для ширших домовленостей, зокрема у сферах енергетики та атомної енергетики. Однак ці спроби виявилися безрезультатними, адже Трамп чітко заявив, що жодних бізнесових чи енергетичних угод не буде, доки Москва не припинить війну в Україні.

Єдиною темою, де Росія бачить простір для діалогу, залишається ядерна зброя. У вересні Путін запропонував продовжити обмеження на стратегічні озброєння ще на рік після 2026-го. Трамп назвав цю ідею "хорошою", але далі справа не просунулась.

Проте після невдалих переговорів з Трампом, Путін почав хвалитися випробуваннями ракет "Буревісник" і підводного дрона "Посейдон", які здатні нести ядерні боєголовки. "Буревісник" називають "літаючим Чорнобилем" через використання ядерного реактора як двигуна. Саме його невдале випробування у 2019 році призвело до радіаційного забруднення та загибелі кількох російських фахівців.

Попри гучні заяви Кремля, аналітики наголошують, що ці випробування не змінюють стратегічного балансу між США та Росією.

"Москва вже понад півстоліття має можливість знищити США ядерною зброєю. Нові технології не роблять її небезпечнішою, ніж вона була раніше", — пояснив Джеймс Актон, експерт Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Схоже заяви Путіна не вплинули на американського президента. Трамп відповів у соцмережах, що США "готові діяти на рівних умовах" і нагадав, що американський ядерний підводний човен зараз перебуває біля берегів Росії. The New York Times пише, що це демонструє відсутність намірів Вашингтона відступати, попри тиск Москви.

