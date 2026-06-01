Почему Путина ошибочно назвали странным именем "Пал Лаич": что означает оговорка
Почему Путина ошибочно назвали странным именем "Пал Лаич": что означает оговорка

Вице-премьер РФ назвал Путина "Пал Лаич". Какова причина оговорки.

1 июня 2026, 11:50
Автор:
Slava Kot

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Патрушев во время официальной встречи обратился к Владимиру Путину как к "Пал Лаичу". Как отмечает политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, ситуация может оказаться не случайной. Он предполагает, что эпизод мог обладать признаками контролируемой провокации, организованной в рамках российской политической системы.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Игорь Эйдман предполагает, что обращение к Путину нетипичным именем могло быть согласовано на самом высоком уровне. Он обращает внимание на то, что инцидент показали в эфире российского телевидения, а значит, он не выглядел как случайный сбой протокола.

По мнению эксперта, у российских властей может существовать стремление создать дополнительную неопределенность вокруг лица главы Кремля, в частности, из-за темы возможных двойников Путина.

"То есть, таким образом он пытается себя обезопасить. Вероятно, он сказал Патрушеву-младшему или в ФСБ приказали ему назвать Путина каким-нибудь другим именем, потому что "так нужно". Он так растерялся и не придумал имя и отчество. Это наглость назвать человека другим именем и отчеством, поэтому он измучил некоего "Пал Лаича", — утверждает политолог.

Несмотря на странное обращение, публичной эмоциональной реакции со стороны Путина не последовало. Как следствие, это лишь усилило предположение о контролируемости эпизода.

В соцсетях инцидент стал вирусным, когда Путина назвали "Пал Лаич". Пользователи иронизировали о возможных "двойниках" Путина, а также об уровене протокольной подготовки высших чиновников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин снова ошибся, обращаясь к президенту Казахстана Касим-Жомарту Токаеву.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/patrushev-nazvav-putina-chuzhim-imyam-dlya-chogo-kremli-vigadali_n3078685
