Почему Путина ошибочно назвали странным именем "Пал Лаич": что означает оговорка

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Патрушев во время официальной встречи обратился к Владимиру Путину как к "Пал Лаичу". Как отмечает политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, ситуация может оказаться не случайной. Он предполагает, что эпизод мог обладать признаками контролируемой провокации, организованной в рамках российской политической системы.

Игорь Эйдман предполагает, что обращение к Путину нетипичным именем могло быть согласовано на самом высоком уровне. Он обращает внимание на то, что инцидент показали в эфире российского телевидения, а значит, он не выглядел как случайный сбой протокола.

По мнению эксперта, у российских властей может существовать стремление создать дополнительную неопределенность вокруг лица главы Кремля, в частности, из-за темы возможных двойников Путина.

"То есть, таким образом он пытается себя обезопасить. Вероятно, он сказал Патрушеву-младшему или в ФСБ приказали ему назвать Путина каким-нибудь другим именем, потому что "так нужно". Он так растерялся и не придумал имя и отчество. Это наглость назвать человека другим именем и отчеством, поэтому он измучил некоего "Пал Лаича", — утверждает политолог.

Несмотря на странное обращение, публичной эмоциональной реакции со стороны Путина не последовало. Как следствие, это лишь усилило предположение о контролируемости эпизода.

В соцсетях инцидент стал вирусным, когда Путина назвали "Пал Лаич". Пользователи иронизировали о возможных "двойниках" Путина, а также об уровене протокольной подготовки высших чиновников.

