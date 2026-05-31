Путін переплутав ім'я Токаєва під час візиту до Казахстану (ВІДЕО)
Путін переплутав ім’я Токаєва під час візиту до Казахстану (ВІДЕО)

Володимир Путін знову помилився, звертаючись до Касим-Жомарта Токаєва

31 травня 2026, 17:00
Slava Kot

Під час офіційного візиту до Казахстану російський диктатор Володимир Путін знову допустив помилку, звертаючись до президента Касим-Жомарта Токаєва. Як виявилося це не вперше, коли очільник Кремля не може правильно вимовити ім’я лідера Казахстану.

Володимир Путін та Касим-Жомарт Токаєв. Фото з відкритих джерел

Інцидент з Путіним стався 28 травня під час державного візиту до Казахстану. На оприлюднених в мережі відео видно, що Путін, вітаючи Токаєва, помилково переплутав ім’я та по батькові, попри офіційний формат зустрічі.

У своїй промові Путін назвав Токаєва "Сарган Кемелевич", замість Касим-Жомарт Токаєв.

"Шановний Саргане Кемелевичу! Насамперед хочу висловити вам подяку за запрошення. Ми мали задоволення і щастя приймати вас торік із державним візитом. І тоді багато було зроблено для того, щоб ухвалити додаткові кроки щодо поглиблення і розширення нашого стратегічного партнерства", — сказав Путін.

У мережі припустили, що таке звернення Путіна до Токаєва може свідчити про проблеми зі здоров'ям у росіського лідера, зокрема ознакою деменції. Відео з помилкою Путіна в імені Токаєва можна переглянути нижче:

Згідно з повідомленнями медіа, подібні обмовки очільника Кремля трапляються не вперше. У 2022 році Путін уже називав Токаєва іншим ім’ям. Тоді російський диктатор звернувся до президента Казахстану, як "Кемел Жомартович".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про казус на зустрічі з Путіним. Російський міністр дивно обізвав очільника Кремля.
Також "Коментарі" писали про те, як Путін оконфузився, а Кремль масово видаляє відео через незручний момент.



