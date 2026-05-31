Путін переплутав ім’я Токаєва під час візиту до Казахстану (ВІДЕО)

Slava Kot
Під час офіційного візиту до Казахстану російський диктатор Володимир Путін знову допустив помилку, звертаючись до президента Касим-Жомарта Токаєва. Як виявилося це не вперше, коли очільник Кремля не може правильно вимовити ім’я лідера Казахстану.
Володимир Путін та Касим-Жомарт Токаєв. Фото з відкритих джерел
Інцидент з Путіним стався 28 травня під час державного візиту до Казахстану. На оприлюднених в мережі відео видно, що Путін, вітаючи Токаєва, помилково переплутав ім’я та по батькові, попри офіційний формат зустрічі.
У своїй промові Путін назвав Токаєва "Сарган Кемелевич", замість Касим-Жомарт Токаєв.
У мережі припустили, що таке звернення Путіна до Токаєва може свідчити про проблеми зі здоров'ям у росіського лідера, зокрема ознакою деменції. Відео з помилкою Путіна в імені Токаєва можна переглянути нижче: