Чому Путіна помилково назвали дивним ім’ям "Пал Лаіч": що означає обмовка

Віцепрем’єр російського уряду Дмитро Патрушев під час офіційної зустрічі звернувся до Володимира Путіна як до "Пал Лаіча". Як зазначає політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, ситуація може бути не випадковою. Він припускає, що епізод міг мати ознаки контрольованої провокації, організованої в межах російської політичної системи.
Ігор Ейдман припускає, що звернення до Путіна нетиповим ім’ям могло бути узгоджене на найвищому рівні. Він звертає увагу на те, що інцидент показали в ефірі російського телебачення, а отже він не виглядав як випадковий збій протоколу.
На думку експерта, у російській владі може існувати прагнення створити додаткову невизначеність навколо особи очільника Кремля, зокрема через тему можливих двійників Путіна.
Попри дивне звернення, публічної емоційної реакції з боку Путіна не було. Як наслідок, це лише підсилило припущення про контрольованість епізоду.
У соцмережах інцидент став вірусним, коли Путіна назвали "Пал Лаіч". Користувачі іронізували над можливими "двійниками" Путіна, а також рівнем протокольної підготовки вищих чиновників.