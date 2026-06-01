Чому Путіна помилково назвали дивним ім'ям "Пал Лаіч": що означає обмовка
Чому Путіна помилково назвали дивним ім’ям "Пал Лаіч": що означає обмовка

Віцепрем’єр РФ назвав Путіна "Пал Лаіч". Яка причина обмовки.

1 червня 2026, 11:50
Slava Kot

Віцепрем’єр російського уряду Дмитро Патрушев під час офіційної зустрічі звернувся до Володимира Путіна як до "Пал Лаіча". Як зазначає політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, ситуація може бути не випадковою. Він припускає, що епізод міг мати ознаки контрольованої провокації, організованої в межах російської політичної системи.

Російський диктатор Володимир Путін.

Ігор Ейдман припускає, що звернення до Путіна нетиповим ім’ям могло бути узгоджене на найвищому рівні. Він звертає увагу на те, що інцидент показали в ефірі російського телебачення, а отже він не виглядав як випадковий збій протоколу.

На думку експерта, у російській владі може існувати прагнення створити додаткову невизначеність навколо особи очільника Кремля, зокрема через тему можливих двійників Путіна.

"Тобто у такий спосіб він намагається себе убезпечити. Ймовірно, він сказав Патрушеву-молодшому або в ФСБ наказали йому назвати Путіна якимось іншим ім'ям, тому що "так потрібно". Він так розгубився та не вигадав ім'я та по батькові. Це наглість назвати людину іншим ім'ям та по батькові, тому він вимучив якогось "Пал Лаіча"", – стверджує політолог.

Попри дивне звернення, публічної емоційної реакції з боку Путіна не було. Як наслідок, це лише підсилило припущення про контрольованість епізоду.

У соцмережах інцидент став вірусним, коли Путіна назвали "Пал Лаіч". Користувачі іронізували над можливими "двійниками" Путіна, а також рівнем протокольної підготовки вищих чиновників.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Володимир Путін знову помилився, звертаючись до президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.



Джерело: https://24tv.ua/patrushev-nazvav-putina-chuzhim-imyam-dlya-chogo-kremli-vigadali_n3078685
