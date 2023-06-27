Почему Путину так важно удержать вагнеровцев – что будет с Пригожиным

Во вторник, 27 июня, стало известно, что Минобороны РФ забирает тяжелую технику у вагнеровцев, а ФСБ закрывает уголовное дело по вооруженному мятежу лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников. Известно, что вагнеровцы перебираются в Беларусь. Российский террорист и блогер Игорь Гиркин (Стрелков), возглавляющий "Клуб рассерженных патриотов", пророчит, что Пригожин еще даст о себе знать, а путинский режим точно будет ему мстить. О чем говорит индульгенция, выданная мятежникам? Как события могут разворачиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Путин любой ценой хочет удержать наемников

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов рассуждает так:

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"Риторика Путина в отношении бунта наемников изменилась, потому что он понял – если вагнеровцы уйдут с Пригожиным (в ту же Африку или с постоянной пропиской в Беларуси, но на своих условиях), то ему фактически нечем будет затыкать дыры на фронте. Мы привыкли судить о российской армии в контексте того, что у них полно народу, они людей не считают. Это так. Но пацаны, которые прячутся от призыва, или призывники без боевого опыта – это совсем не то, что вагнеровцы (речь не об урках, а профессионалах, которые воюют уже 5-10 лет)".

Такого кадрового резерва у Путина уже нет и близко, поясняет эксперт. У него офицеры слабее подготовленные, чем матерые вагнеровцы. Потому он любой ценой хочет удержать наемников. Не дать им навсегда выйти из войны в Украине.

"Как человек, который воевал и с мобиками, и с "чмобиками", и с вагнерами – я четко понимаю разницу. И по экипировке, и по подготовке, и по боевому духу. Так что Путин просто хочет удержать вагнеровцев в рядах тех, кого можно бросить против Украины", – констатирует Кирилл Сазонов.

После того, как власть показала свою слабость, желающих вырвать у нее бразды правления может оказаться предостаточно

По мнению эксперта Украинского института политики Николая Спиридонова, факт закрытия уголовного дела против Пригожина и других представителей ЧВК "Вагнер" означает полную эрозию права в РФ.

"Не руководствуясь никакими юридическими нормами, дело сперва на скорую руку открыли (а ведь Пригожин изначально представлял всё как мирную акцию протеста, пока по нему не начали стрелять), а потом столь же скоропостижно закрыли. Какое-то ручное псевдоправосудие, ручное управление, демонстрирующее в очередной раз, что никакие законы, нормы в РФ не работают", – подчеркивает эксперт.

Вагнеровцы ушли в Беларусь, но определенные результаты остались. Стало понятно, отмечает Николай Спиридонов, что захватить Москву — куда легче, чем Киев. Никто особо не будет мешать.

"Власть фактически валяется под ногами. И мы, похоже, стали свидетелями первого акта трагикомедии. Понятно, что за вагнеровцами в Беларусь надо пристально следить, учитывая опасность вторжения с той стороны. Было бы, конечно, хорошо, чтобы они отбыли в Африку, от нас подальше. Как бы то ни было, их поход, а также полученная индульгенция продемонстрировали слабость российской власти. Она оказалась неспособна подавить этот бунт силой. С вагнеровцами в итоге пришлось договариваться. Нельзя исключать, что в итоге их всё же уничтожат, в том числе с помощью ядов, как это любят российские спецслужбы", – считает эксперт.

Но, продолжает он, уничтожать мятежников даже так в ближайшее время было бы слишком явно.

"Что до прогноза Гиркина – нет сомнений, что Пригожин и другие еще дадут о себе знать. Ведь все, кто готов выступить против Путина (а таких в РФ, надо полагать, хватает, учитывая, как он испортил всем жизнь своим вторжением в Украину), после вагнеровского рейда, да еще и без последствий для мятежников, можно сказать, получили "зеленый свет". И если Пригожина не уничтожат, он вполне способен по той или иной причине повторить поход на Москву. Да тот же Гиркин, достаточно жестко критикующий Кремль, может рискнуть провернуть нечто подобное, собрав единомышленников, – предполагает Николай Спиридонов. – После того, как власть показала свою слабость, а потом устроила фарс, чуть ли не празднуя победу над Пригожиным, желающих вырвать у нее бразды правления может оказаться предостаточно. А для Украины любые внутрироссийские разборки, конечно, в позитив".

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