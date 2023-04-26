Почему российские элиты затягивают ликвидацию Путина

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Моесеенко Валентина
В России действительно может случиться дворцовый переворот с ликвидацией российского диктатора Владимира Путина. Различные интересные варианты спрогнозировал в телеэфире руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, пишут "Комментарии".
Российские элиты готовят переворот
По его словам, разные группы влияния могут попытаться захватить власть в России. Вариантов на самом деле очень много. Как предположил Чаленко, в первую очередь не стоит забывать о российском военном командовании. По всей вероятности, министра обороны Сергея Шойгу и других могут сделать виновными за неудачи в войне. Но они могут сами начать действовать.
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Хотя возможно, что переход власти от Путина к кому-то другому будет тихим. Можно предположить, что не просто так время от времени появляется информация о состоянии здоровья диктатора и его онкологических проблемах.
Здесь как раз и не стоит исключать вариант, по которому Путина просто отстранят от власти из-за якобы "плохого здоровья".
Как писали "Комментарии", россияне понимают, что международный преступник Владимир Путин долго в должности главы государства не протянет. Они активно ищут ему замену.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в РФ прогнозируют, что выборы президента-2024 могут отменить, а россияне начнут думать, настоящий ли Путин ими правит.
Читайте на портале "Комментарии" — стало известно, кто может стать преемником Путина: Появились имена.
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