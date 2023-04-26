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Почему российские элиты затягивают ликвидацию Путина

Переворот в России уже назревает и чем дальше, тем невероятнее могут быть его сценарии

26 апреля 2023, 22:22
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Автор:

Моесеенко Валентина

В России действительно может случиться дворцовый переворот с ликвидацией российского диктатора Владимира Путина. Различные интересные варианты спрогнозировал в телеэфире руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, пишут "Комментарии".

Почему российские элиты затягивают ликвидацию Путина

Российские элиты готовят переворот

По его словам, разные группы влияния могут попытаться захватить власть в России. Вариантов на самом деле очень много. Как предположил Чаленко, в первую очередь не стоит забывать о российском военном командовании. По всей вероятности, министра обороны Сергея Шойгу и других могут сделать виновными за неудачи в войне. Но они могут сами начать действовать.


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"Чем дальше затягивается война – тем вероятнее, что крайними сделают Шойгу, Герасимова и компанию. Им нужно выбирать. Либо быть крайними, либо перехватить инициативу в собственные руки с политической точки зрения", – отметил Чаленко.

Хотя возможно, что переход власти от Путина к кому-то другому будет тихим. Можно предположить, что не просто так время от времени появляется информация о состоянии здоровья диктатора и его онкологических проблемах.

"Различные группы влияния в России сейчас готовят своих преемников. И именно поэтому пока нет движений по ликвидации или отстранению Путина, ведь там еще не достигли консенсуса, кто станет следующим" — говорит Чаленко.

Здесь как раз и не стоит исключать вариант, по которому Путина просто отстранят от власти из-за якобы "плохого здоровья".

"Различные группы влияния хотят своих преемников. Это и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. И премьер Михаил Мишустин. Когда-то называли Шойгу. Очевидно, что Дмитрий Медведев видит свое возвращение. В них может начаться война на самоуничтожение, потому что нет согласия с преемником. Возможно, из-за этого есть задержка по ликвидации Путина", – предположил Чаленко.

Как писали "Комментарии", россияне понимают, что международный преступник Владимир Путин долго в должности главы государства не протянет. Они активно ищут ему замену.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в РФ прогнозируют, что выборы президента-2024 могут отменить, а россияне начнут думать, настоящий ли Путин ими правит.

Читайте на портале "Комментарии" — стало известно, кто может стать преемником Путина: Появились имена.



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