Почему в Кремле считают, что Зеленский хуже Порошенко

Ситуация на Донбассе продолжает беспокоить как украинцев, так и западных партнеров нашего государства. Однако Россия, позиционируя себя как посредника, продолжает настаивать, что война на востоке Украины является конфликтом внутри страны. По словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, подход к решению вопросов по Донбассу у нынешнего президента Владимира Зеленского еще хуже, чем у прошлой власти.



Дмитрий Козак заявил, что Зеленский ведет себя хуже, чем Порошенко. Фото из открытых источников

Такое мнение политик высказал в интервью французскому изданию Politique Internationale.

Козак говорит, что то, как украинская сторона позиционирует себя насчет войны на Донбассе, почти ничем не отличается от политики времен президентства Петра Порошенко.

"По некоторым аспектам "новые" подходы стали даже хуже. Команда Порошенко, во всяком случае, не была столь противоречивой, тогда же как команда Зеленского "стреляет себе в ногу", умудряясь регулярно заявлять и о приверженности Минским соглашениям, и о том, что "Минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта", — подчеркнул Козак во время общения с журналисткой.

Не нравится российскому чиновнику и то, что официальный Киев расценивает "Минск" в основном, как средство сохранения старых и введения новых экономических санкций против Российской Федерации.

При этом Дмитрий Козак подчеркнул, что у многих, в том числе и в Кремле, были большие надежды на то, что с приходом Зеленского к власти Украина изменит риторику. Это, по его мнению, должно было бы помочь закончить войну на Донбассе.

Сейчас же, говорит чиновник, все больше моментов намекают на то, что на временно неподконтрольных территориях Украина планирует установить националистическую власть. Это, по словам Козака, может привести к трагедии, поэтому РФ обязательно вмешается при необходимости.

Такую позицию политик связывает с тем, что в ОРДЛО сейчас проживает много людей, имеющих российское гражданство. По информации, предоставленной Козаком, с начала 2016 года паспорта РФ получило около миллиона украинцев.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению представителей Кремля, может привести к развалу украинского государства. Подробности — в нашем материале.

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