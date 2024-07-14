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Покушение на Путина: Захарова отреагировала на заявление Буданова

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение Кирилла Буданова о попытках убийства Путина.

сегодня, 10:20
Автор:
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Slava Kot
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Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что попытки убить российского диктатора Владимира Путина были, однако они закончились не положительно. На это заявление отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которая заявила, что за финансированием покушения на Путина стоят якобы США.

Покушение на Путина: Захарова отреагировала на заявление Буданова

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова заявила, что без американских денег якобы не было бы покушения на Путина. В кремлевской манере спикер МИД РФ обвинила Украину указав, что та якобы является "террористической структурой".

"Один из главарей киевского режима Буданов откровенно признался, что украинская разведка готовила покушения на президента России. Это покушение готовилось на американские деньги, без которых никакой вредной деятельности ГУР, СБУ и вообще Банковой и не было бы", — сказала Захарова.

Далее спикер МИД РФ прокомментировала инцидент с покушением на Трампа и в пропагандистской речи заявила, что американские деньги, которые идут на войну против России, нужно направлять на безопасность в США.

"Лучше этими деньгами профинансировать американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США", — добавила Захарова.

Отметим, что, несмотря на заявления Захаровой, Владимир Зеленский сообщил, что по информации украинской разведки, Россия пыталась его убить не менее 10 раз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США обвинили в попытке убийства Дональда Трампа действующего президента США Джо Байдена.

Также "Комментарии" писали о том, что в попытке убийства премьер-министра Словакии нашли "российский след".



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