Политолог рассказал, почему Путин так дерзко себя ведет по отношению к США

Все разведывательные органы США еще в 2016 году предупреждали тогдашнего президента Барака Обаму и вице-президента Джо Байдена, что россияне помогают Дональду Трампу стать президентом, рассказывает Михаил Басараб. Однако, по его словам, Обама до последнего не верил в победу Трампа и говорил, что российский диктатор Владимир Путин "поставил не на ту лошадку". Именно об этом в своей книге написал тогдашний директор ФБР Джеймс Коми. Это привело к тому, что ряд людей из команды Трампа впоследствии были обвинены в сотрудничестве с россиянами.

Путин хочет опять привести к власти Трампа

"Тогда лишнюю огласку проблеме в Америке не придавали, чтобы (внимание): не дискредитировать институт выборов. Россияне выбирают им президента, а они, зная об этом, заботятся о репутации выборов",

– отметил Басараб.

Однако, по его словам, с тех пор прошло восемь лет, и россияне снова помогут Трампу стать президентом США.

"Сегодня Америкой руководит человек, который знал об этом еще осенью 2016 года. Знал об этом не из Фейсбука, а из коллективных докладов американских разведчиков. А теперь скажите мне, почему Путин так дерзко себя ведет? Извините, но он смотрит на своих гораздо сильнее оппонентов, как на наивных идиотов",

– подчеркнул Басараб.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил перед сторонниками в штате Айова, где раскритиковал действующего президента Джо Байдена, а назвал Путина "очень умным" . Дональд Трамп не в первый раз хвалит Путина. Кроме того, лидер республиканцев ранее заявлял, что мог бы быстро остановить войну в Украине, однако не предложил реальный план решения ситуации.



Сейчас Трамп пытается заблокировать пакет помощи Украине. Он даже призвал республиканцев не быть дураками и не поддерживать инициативы демократов.





