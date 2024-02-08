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Политолог рассказал, почему Путин так дерзко себя ведет по отношению к США

Россияне намерены снова привести к власти республиканца Дональда Трампа, об этом в Фейсбуке пишет политолог Михаил Басараб. По его словам, в США все знают, но ничего не делают, передает портал «Комментарии»

сегодня, 14:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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Все разведывательные органы США еще в 2016 году предупреждали тогдашнего президента Барака Обаму и вице-президента Джо Байдена, что россияне помогают Дональду Трампу стать президентом, рассказывает Михаил Басараб. Однако, по его словам, Обама до последнего не верил в победу Трампа и говорил, что российский диктатор Владимир Путин "поставил не на ту лошадку". Именно об этом в своей книге написал тогдашний директор ФБР Джеймс Коми. Это привело к тому, что ряд людей из команды Трампа впоследствии были обвинены в сотрудничестве с россиянами.

Политолог рассказал, почему Путин так дерзко себя ведет по отношению к США

Путин хочет опять привести к власти Трампа

"Тогда лишнюю огласку проблеме в Америке не придавали, чтобы (внимание): не дискредитировать институт выборов. Россияне выбирают им президента, а они, зная об этом, заботятся о репутации выборов",
– отметил Басараб.

Однако, по его словам, с тех пор прошло восемь лет, и россияне снова помогут Трампу стать президентом США.

"Сегодня Америкой руководит человек, который знал об этом еще осенью 2016 года. Знал об этом не из Фейсбука, а из коллективных докладов американских разведчиков. А теперь скажите мне, почему Путин так дерзко себя ведет? Извините, но он смотрит на своих гораздо сильнее оппонентов, как на наивных идиотов",
– подчеркнул Басараб.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил перед сторонниками в штате Айова, где раскритиковал действующего президента Джо Байдена, а назвал Путина "очень умным" . Дональд Трамп не в первый раз хвалит Путина. Кроме того, лидер республиканцев ранее заявлял, что мог бы быстро остановить войну в Украине, однако не предложил реальный план решения ситуации.

Сейчас Трамп пытается заблокировать пакет помощи Украине. Он даже призвал республиканцев не быть дураками и не поддерживать инициативы демократов.





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Источник: https://www.facebook.com/mmbasarab
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