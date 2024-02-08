Политолог рассказал, почему Путин так дерзко себя ведет по отношению к США

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Ткачик Олеся
Все разведывательные органы США еще в 2016 году предупреждали тогдашнего президента Барака Обаму и вице-президента Джо Байдена, что россияне помогают Дональду Трампу стать президентом, рассказывает Михаил Басараб. Однако, по его словам, Обама до последнего не верил в победу Трампа и говорил, что российский диктатор Владимир Путин "поставил не на ту лошадку". Именно об этом в своей книге написал тогдашний директор ФБР Джеймс Коми. Это привело к тому, что ряд людей из команды Трампа впоследствии были обвинены в сотрудничестве с россиянами.
Путин хочет опять привести к власти Трампа
Однако, по его словам, с тех пор прошло восемь лет, и россияне снова помогут Трампу стать президентом США.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил перед сторонниками в штате Айова, где раскритиковал действующего президента Джо Байдена, а назвал Путина "очень умным" . Дональд Трамп не в первый раз хвалит Путина. Кроме того, лидер республиканцев ранее заявлял, что мог бы быстро остановить войну в Украине, однако не предложил реальный план решения ситуации.
Сейчас Трамп пытается заблокировать пакет помощи Украине. Он даже призвал республиканцев не быть дураками и не поддерживать инициативы демократов.
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